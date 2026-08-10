पुणे

अजून एक पॉइंटर

अजून एक पॉइंटर
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- नऊ दिवसांपासून उपोषण करत असलेले देवेंद्रनाथ महतो यांची प्रकृती आंदोलनानंतर बिघडली. त्यांच्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण एकदम कमी झाले आहे, असे डॉक्टरांनी सांगितले.
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