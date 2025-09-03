Pune Ganesh Festival:'भाविकांना देखाव्यांची भुरळ'; पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील रस्ते गर्दीने फुलले

पुणे : संबळच्या तालावर जल्लोष करणारी तरुणाई...जिवंत देखावे पाहण्यात तल्लीन झालेले भाविक...पौराणिक देखाव्यांची लहान मुलांमध्ये असलेली उत्सुकता... अन् ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषात मध्यवर्ती भागातील गर्दीने फुललेले रस्ते...असे भक्तिमय वातावरण पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात पाहायला मिळत आहे. .OBC Community Organization: 'लोणंदमध्ये गुरुवारपासून साखळी उपोषण'; ओबीसी समाज संघटनेचा इशारा; मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये.पुण्यातील वैभवशाली गणेशोत्सवाच्या सातव्या दिवशी उपनगरांमध्ये विसर्जन मिरवणुका काढण्यात आल्याने उपनगरांमध्येही मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. शहराच्या मध्यवर्ती भागात सोसायटी, व्यावसायिक आस्थापना यांसह अनेक घरांमध्ये गौरींसह गणपतीचे विसर्जन भक्तिभावाने केले गेले.पुण्यातील सदाशिव पेठ, शुक्रवार पेठ, नारायण पेठ, गुरुवार पेठ, कसबा पेठ यासह अन्य भागात हलत्या देखाव्यांसह जिवंत देखाव्यांवर भर देण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी देशभरातील प्रसिद्ध मंदिरांच्या प्रतिकृतींचे देखावे उभारले आहेत. हे देखावे भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. मानाच्या गणपतीसह अन्य प्रमुख मंडळांच्या गणपतीचे दर्शन घेण्यासाठी दिवसा रांग होतीच, पण सायंकाळनंतर गर्दी वाढल्याने त्यात आणखी भर पडली. गर्दीमुळे लहान मुलांना खांद्यावर घेऊन गणपती दर्शन घेणारे भाविक ठिकठिकाणी दिसत होते..जिवंत देखाव्यांची पटकथा, संवाद, त्याला उत्तम प्रकाश व्यवस्था, संगीत याची साथ असल्याने हे देखावे भाविकांची मोठी गर्दी खेचत आहेत. पुण्यासह अन्य शहरांतून येणारे भाविकही चांगले देखावे कोणते याची माहिती समाजमाध्यमांवरून घेऊन बघण्यासाठी येत आहेत. यात तरुण, तरुणींची संख्या मोठी आहे. देखाव्यांमधील चित्तथरारक प्रसंग मोबाईलमध्ये कैद करण्याची धडपड होती. त्याच प्रमाणे मंदिरांच्या प्रतिकृतींचे छायाचित्र काढण्याचा मोह अनेकांना आवरत नव्हता..मध्यवर्ती भागात सातव्या दिवसाच्या विसर्जनाच्या मिरवणुका काढण्यात आल्या. यावेळी काही ठिकाणी ढोल पथके तर काही ठिकाणी ध्वनिवर्धक (डीजे) लावण्यात आले होते. ढोल पथकामध्ये संबळ वाजताना भाविकांकडून त्या तालावर जल्लोष केला जात असल्याचे दृष्य दिसून आले..Maratha Reservation: 'स्वतंत्र गॅझेटमधून मराठा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न'; मराठा समाज समन्वयकांचा आरोप; पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी भूमिका जाहीर करावी .चटकदार पदार्थांवर तावगणपती बघताना बरेचशे अंतर चालावे लागत असल्याने थकून गेलेल्या भाविकांकडून रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर तसेच उपाहारगृहात जाऊन चटकदार पदार्थांवर ताव मारला जात होता. अनेक ठिकाणी हातगाड्यांवर वडापाव, पॅटिस, पाणीपुरी खाण्यासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.