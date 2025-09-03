पुणे

Pune Ganesh Festival:'भाविकांना देखाव्यांची भुरळ'; पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील रस्ते गर्दीने फुलले

Spectacular Festive Scenes Mesmerize Devotees: पुण्यातील वैभवशाली गणेशोत्सवाच्या सातव्या दिवशी उपनगरांमध्ये विसर्जन मिरवणुका काढण्यात आल्याने उपनगरांमध्येही मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. शहराच्या मध्यवर्ती भागात सोसायटी, व्यावसायिक आस्थापना यांसह अनेक घरांमध्ये गौरींसह गणपतीचे विसर्जन भक्तिभावाने केले गेले.
“Devotees gather in large numbers in central Pune, mesmerized by festive decorations and grand displays.”
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : संबळच्या तालावर जल्लोष करणारी तरुणाई...जिवंत देखावे पाहण्यात तल्लीन झालेले भाविक...पौराणिक देखाव्यांची लहान मुलांमध्ये असलेली उत्सुकता... अन् ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषात मध्यवर्ती भागातील गर्दीने फुललेले रस्ते...असे भक्तिमय वातावरण पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात पाहायला मिळत आहे.

pune
district
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
devotees darshan

