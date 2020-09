भारतात लशीची चाचणी पुन्हा सुरु करण्यास DGCI ची परवानगी - सीरम इन्स्टिट्यूट

पुणे - जगात कोरोनाचा कहर असताना अनेक देश यावर लस शोधण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिलेल्या माहितीनुसार जवळपास 100 हून अधिक देशांमध्ये कोरोनावरील लशीची चाचणी सुरु आहे. यातील 8 लशी मानवी चाचणीच्या टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. दरम्यान, कोरोनावरील लस तयार कऱण्यात आघाडीवर असेलल्या ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या लशीची थांबवण्यात आलेली चाचणी पुन्हा सुरु कऱण्यात आली आहे. त्यानंतर भारतातील भागीदार कंपनी असलेल्या सीरमलासुद्धा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने लशीची चाचणी पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. लवकरच चाचणी पुन्हा सुरु करण्यात येईल अशी माहिती सीरम इन्स्टिट्यूटने दिली आहे.

ऑक्‍सफर्ड विद्यापीठाच्या 'कोविशिल्ड' या लशीची चाचणी थांबवण्यात आल्यानंतर भारतातही मानवी चाचण्या थांबवण्याच्या सूचना डीजीसीआयने दिल्या होत्या. जागतिक स्तरावरील स्थगित झालेल्या चाचण्या आणि औषध नियंत्रकांच्या निर्देशानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या वतीने सांगण्यात आले होते.

Once DCGI (Drugs Controller General of India) gives us permission to restart the trials in India, we will resume the trials: Serum Institute of India https://t.co/M4VKscfyJk pic.twitter.com/uojHTMJIZS

— ANI (@ANI) September 12, 2020