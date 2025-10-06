Dhananjay Desai : हिंदूसेनेचे प्रमुख धनंजय देसाई यांच्या घरावर बुलडोझर; विरोध करणाऱ्या महिलांना अत्याचाराची धमकी; नेमकं काय घडलं?

Summaryहिंदुराष्ट्र सेनेचे प्रमुख धनंजय देसाई यांचे पौड येथील घर न्यायालयीन आदेशांशिवाय पाडण्यात आले.पाडकामाच्या वेळी ९० वर्षीय वृद्ध आणि महिला घरात असतानाही जबरदस्तीने बाहेर ओढण्यात आल्या.महिलांचा विनयभंग करण्यात आल्याचा व अत्याचाराची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे..हिंदुराष्ट्र सेनेचे प्रमुख धनंजय जयराम देसाई घर न्यायालयाची परवानगी नसतानाही पाडण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एवढेच नाही तर घर पाडायला विरोध करणाऱ्या महिलांचा विनभंग करुन विलास परमार नावाच्या व्यक्तीने महेश खाडे व ३५ ते ४० गुंडांना सोबत घेऊन अत्याचाराची धमकी दिली. पोलिसांनी या प्रकरणात बघ्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार धनंजय जयराम देसाई यांच्या पौड येथील निवासस्थानावर विलास परमार नावाच्या व्यक्तीने महेश खाडे व ३५ ते ४० गुंड यांना घेऊन कोणत्याही प्रकारचे न्यायालयीन व प्रशासकीय आदेश नसताना जे.सी.बी. ने घर पाडले. यावेळी घरामधे ९० वर्षांची वयस्कर व्यक्ती व महिला उपस्थित होते पैकी महिलांना व १४ वर्षीय मुलीला छाती, हाताला व कपड्यांना धरून बाहेर ओढत आणले त्यांचा विनयभंग केला आणि वृद्ध व्यक्तीस घरातच ठेवून घर पाडण्यास सुरुवात केली..अशा प्रकारचा भीषण त्रास घरातील लोकांना देत असताना काही लोक आडविण्यासाठी गेले असता महेश खाडे या व्यक्तीने आम्ही काहीही करू तुम्हाला काय करायचंय असे म्हटले व पोलीसांनी त्यांना पकडून ठेवले. आत ९० वर्षीय वृद्ध आहे हा प्रकार थांबवा असे सांगून देखील पोलीसांनी ते न थांबवता पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवा असा चुकीचा सल्ला दिल्याचा आरोप तक्रार अर्जात करण्यात आला आहे. .पोलिसांना कळविताच ते तातडीने तिथे आले पण, त्यांनी पुर्णपणे एकतर्फी व बघ्याची भुमिका घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे, पोलीस प्रशासनाने ते घराचे पाडकाम का थांबविले का नाही? पोलीस प्रशासनाच्या या एकतर्फी भूमिकेमुळे त्या घरातील लोकांना भीषण त्रास सहन करावा लागलातरी वरील सर्व प्रकार लक्षात घेऊन क्रूर मनोवृत्तीच्या विलास परमार, महेश खाडे सोबत उपस्थित ३५ ते ४० गुंड याच्यावर दरोडा, घरफोडी, मरहाण व पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल व्हावा व तिथे उपस्थित पोलीस अधिकारी यांच्यावर देखिल गुन्हा दाखल करुन त्यांची कसून चौकशी व्हावी.अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे. .FAQs प्र.१: धनंजय देसाई यांच्या घरावर बुलडोझर का चालवण्यात आला? उत्तर: असा आरोप आहे की कोणत्याही न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय परवानगीशिवाय काही व्यक्तींनी जबरदस्तीने पाडकाम केले.प्र.२: या प्रकरणात कोणावर आरोप करण्यात आला आहे? उत्तर: विलास परमार, महेश खाडे आणि त्यांच्यासोबत आलेले ३५–४० गुंड यांच्यावर गंभीर आरोप झाले आहेत.प्र.३: पाडकामाच्या वेळी घरात कोण होते? उत्तर: घरात ९० वर्षांचे वृद्ध, काही महिला आणि १४ वर्षांची मुलगी उपस्थित होती.प्र.४: पोलिसांनी या घटनेवर काय कारवाई केली? उत्तर: पोलिसांवर एकतर्फी भूमिका घेऊन पाडकाम थांबवले नाही असा आरोप आहे.प्र.५: पीडित पक्षाने काय मागणी केली आहे? उत्तर: आरोपींवर दरोडा, घरफोडी, विनयभंग आणि POCSO कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.प्र.६: न्यायालयाची परवानगी होती का? उत्तर: नाही, पाडकाम कोणत्याही न्यायालयीन परवानगीशिवाय केल्याचा आरोप आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.