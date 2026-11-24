-सुनील जगतापउरुळी कांचन: जिद्द,चिकाटी,कठोर परिश्रम आणि खेळाप्रती असलेली निष्ठा यांच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय खेळाडू तथा पुणे येथील इनोसंट टाइम्स स्कूलचे क्रीडाशिक्षक धनंजय लक्ष्मण मदने यांनी नाशिक येथे झालेल्या ७ व्या महाराष्ट्र राज्य मास्टर्स गेम्स २०२६ मैदानी क्रीडा स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी करत तब्बल तीन सुवर्णपदकांवर आपले नाव कोरले.त्यांच्या या देदीप्यमान यशामुळे क्रीडा क्षेत्रातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.मीनाताई ठाकरे क्रीडा संकुल,नाशिक येथे महाराष्ट्र मास्टर्स गेम्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित या राज्यस्तरीय स्पर्धेत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता.या स्पर्धेत धनंजय मदने यांनी आपल्या उत्कृष्ट शारीरिक क्षमता, वेग,तंत्र आणि अफाट मेहनतीच्या जोरावर तीन स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदकांची कमाई केली. .त्यांनी ११० मीटर हर्डल्स – सुवर्णपदक, ३००० मीटर स्टीपलचेस – सुवर्णपदक आणि ४०० मीटर हर्डल्स – सुवर्णपदक अशी एकूण तीन सुवर्णपदके पटकावून आपल्या क्रीडा कारकिर्दीत आणखी एक मानाचा तुरा रोवला. विशेष म्हणजे,विद्यार्थ्यांना क्रीडा शिक्षण देण्याबरोबरच स्वतः मैदानावर उतरून उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची प्रेरणादायी परंपरा धनंजय मदने यांनी जपली आहे. शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा विकासासाठी कार्य करत असताना स्वतःच्या खेळातील सातत्य आणि सरावाच्या बळावर त्यांनी हे यश संपादन केले आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.त्यांच्या या कामगिरीतून वय हे केवळ एक आकडा असून जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर कोणत्याही वयात यशाची नवी शिखरे गाठता येतात, हा संदेश त्यांनी दिला आहे.या स्पर्धेतील यशानंतर धनंजय मदने यांची नागपूर येथे होणाऱ्या आगामी राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघात निवड झाली आहे.जिल्हा क्रीडा अधिकारी रविंद्र नाईक तसेच मास्टर्स गेम्स असोसिएशनचे सचिव बाळू चव्हाण यांच्या हस्ते सुवर्णपदक विजेते धनंजय मदने यांचा सन्मान करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.