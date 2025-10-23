पुणे

बातम्या पेरून मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आलेला, आता घोटाळ्यातून वाचण्यासाठी माझ्याबद्दल खोटं पसरवतोय; धंगेकरांची आणखी एक पोस्ट

पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जमीन विक्री प्रकरणावरून शिवसेनेचे नेते आणि माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर अनेक आरोप केले आहेत. आता त्यांनी आणखी एक ट्विट करत खळबळ उडवून दिलीय.
सूरज यादव
पुण्यातील जैन बोर्डिंग हाऊस जमिनीच्या मुद्द्यावरून सध्या महायुतीतलं वातावरण तापलं आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर असे आरोप केलेत. या आरोपानंतर महायुतीत धुसफूस सुरू आहे. धंगेकर यांची पक्षातून हकालपट्टी होणार अशा चर्चाही रंगल्या आहेत. दरम्यान, धंगेकर यांनी आणखी एक पोस्ट केल्यानं खळबळ उडाली आहे. धंगेकरांच्या पोस्टमुळे आता सोशल मीडिया वॉर सुरू झालं आहे.

