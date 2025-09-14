पुणे

Pune News : धानोरी परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था, नागरिकांच्या आरोग्यासह जीवितासही धोका; आंदोलनाचा इशारा

Dhanori Roads : धानोरी, कळस परिसरात खड्ड्यांनी रस्त्यांचे रूपांतर चिखलपट्ट्यात झाले असून नागरिक आरोग्य आणि अपघाताच्या भीतीने त्रस्त आहेत.
विश्रांतवाडी : धानोरी, कळस परिसरातील रस्त्यांची मोठी दुरवस्था झाली आहे. या खराब रस्त्यांमुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यासह जीवितासही धोका निर्माण झाला आहे. पावसाळ्यात खड्ड्यात पाणी साचत असून रस्त्यावरील माती आणि पावसाचे पाणी यामुळे चिखल तयार होऊन वाहने घसरून अपघात होण्याची शक्यता आहे.

Road conditions in Dhanori

