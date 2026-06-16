ढिंग टांग : बैठकीची मसलत..!

स्थळ : मातोश्री महाल, वांद्रे संस्थान. वेळ : ओढवलेली. महालाच्या खलबतखान्यात मसलतीची तयारी खुद्द राजाधिराज उधोजीमहाराज करत आहेत. मशाली कुठल्या खांबावर लावावी, पेटवावी की न पेटवावी, मेजाभोवती किती खुर्च्या ठेवाव्यात, याचा हिशेब लावणे चालू आहे. मसलत बहु मोलाची आहे. दिल्लीश्वर गनिमास एकदाचे पाणी पाजण्याचा मनसुबा त्यांचे मनी शिजत आहे. अब आगे...उधोजीराजे : (गर्रकन वळून) कोण आहे रे तिकडे?संजयाजी फर्जंद : (अदबीने प्रवेश करत) मुजरा महाराज! याद केलीत?उधोजीराजे : (कंटाळून) यादबिद काही नाही हो! आज आपली बैठक आहे ना?.संजयाजी फर्जंद : (पुन्हा मुजरा घालत) अलबत, महाराज! आपला सांगावा मी काल रातीच धाडला होता! एव्हाना आपले शिलेदार एकेक करोन डेरेदाखल होतील!उधोजीराजे : (समाधानाने) व्हेरी गुड! सगळ्यांना आवतणं धाडा! त्या कमळाबाईला बघू दे आमची ताकद!! तिला म्हणावं, कितीही गमज्या मारल्यास तरी आम्ही टिकून आहोत!संजयाजी फर्जंद : (फुशारकीने) बेडकी कितीही फुगली तरीही तिचा बैल होत नसतो, महाराज!उधोजीराजे : (मिनिटभर गोंधळात पडून) तुम्ही बेडकी कोणाला म्हणालात? आणि बैल कोण?संजयाजी फर्जंद : (सारवासारव करत) जाऊ द्या हो महाराज! तुमच्यावाणी जरा टोमणेबाजी करायचा ट्राय केला, नाही जमला! सोडून द्या!!उधोजीराजे : (संशयानं) पण आपले शिलेदार नक्की येतील ना? नाही...मी भजी सोडायला सांगितली आहेत!!संजयाजी फर्जंद : (दिलासा देत).टेन्शन नॉट!! नऊपैकी नऊ शिलेदार येणार म्हंजे येणार!! जातील कुठं?उधोजीराजे : (क्रुद्ध स्वरात) गनिमानं पुन्हा एकदा ऑपरेशन टायगर सुरू केलंय! वाघाच्या शिकारीचे हाकारे उठू लागले आहेत! आपण सावध असलं पाहिजे! आपला एक जरी वाघ शिकाऱ्याच्या जाळ्यात अडकला तरी, सारी मसलत बुडेल!!संजयाजी फर्जंद : (जबरदस्त आत्मविश्वासानं) त्यांनी ऑपरेशन टायगर सुरू केलं, तर आपण ऑपरेशन लांडगा सुरू करू!! एकेक लांडगा फासे लावून पकडून पोत्यात घालून लांऽऽबवर सोडून येऊ!! अश्शी लांडगेतोड करतो की यंव रे यंव!!उधोजीराजे : (निरखून बघत) तुम्ही अतीच बोलता, फर्जंद!!संजयाजी फर्जंद : (ओशाळून) माफी असावी, महाराज!उधोजीराजे : (चमकून घड्याळात बघत) अजून आपले शिलेदार आले कसे नाहीत? उशीर होतोय बैठकीला! म्हणून सांगत होतो की ऑनलाइन बैठक घेऊ! ‘वर्क फ्रॉम होम’ सगळ्यांनाच सोपं पडतं!!.संजयाजी फर्जंद : (आश्वस्त करत) येतील, येतील! निघाले आहेत! पोचतील इतक्यात!उधोजीराजे : (संशयाने) येतील ते आपले, जे न येतील, ते गद्दार!! किती येतील असं वाटतं तुम्हाला फर्जंद?संजयाजी फर्जंद : (बोटं मोडत) मी आहेच! मग झालंच तर...(चुळबुळत) मी एकलाच पुरे आहे की! लागतंय कशाला कोण हितं? माझा भोंगा शंभर जणांचं आणि तीन पक्षांचं काम ॲट ए टाइम करतो!!(तेवढ्यात वर्दीवरला पहारेकरी येतो, तो खबर देतो.)पहारेकरी : महाराजांचा विजय असो! आपल्या नऊ शिलेदारांपैकी येकाच्या घरी धोंड्याचं जेवण असून दुसऱ्याच्या घरी लगीन आहे! तिसऱ्याच्या घरी बाईल बीमार असून, चौथ्याच्या घरी कोणीतरी आडमिट आहे! पाचवा आणि सहावा ट्रॅफिकमधी फसले असून सातवा आणि आठवा नॉट रिचेबल आहे, महाराज!उधोजीराजे : (धुमसत) आणि नववा? तो कुठं उलथला?संजयाजी फर्जंद : (दोन पावलं पुढं येत) हा हितंच आहे की महाराज! करू या सुरू बैठक?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.