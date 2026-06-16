पुणे

ढिंग टांग : बैठकीची मसलत..!

उधोजीराजांची गनिमावर ‘ऑपरेशन टायगर’ची मसलत, शिलेदार मात्र कारणांच्या आड लपून बैठकीपासून दुरावले
Satirical Court Frameworks: Analyzing Udhojis Domestic Workspace Preference Slabs

Satirical Court Frameworks: Analyzing Udhojis Domestic Workspace Preference Slabs

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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स्थळ : मातोश्री महाल, वांद्रे संस्थान. वेळ : ओढवलेली.

महालाच्या खलबतखान्यात मसलतीची तयारी खुद्द राजाधिराज उधोजीमहाराज करत आहेत. मशाली कुठल्या खांबावर लावावी, पेटवावी की न पेटवावी, मेजाभोवती किती खुर्च्या ठेवाव्यात, याचा हिशेब लावणे चालू आहे. मसलत बहु मोलाची आहे. दिल्लीश्वर गनिमास एकदाचे पाणी पाजण्याचा मनसुबा त्यांचे मनी शिजत आहे. अब आगे...

उधोजीराजे : (गर्रकन वळून) कोण आहे रे तिकडे?

संजयाजी फर्जंद : (अदबीने प्रवेश करत) मुजरा महाराज! याद केलीत?

उधोजीराजे : (कंटाळून) यादबिद काही नाही हो! आज आपली बैठक आहे ना?

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