MLA Dhyaneshwar Katke Accident : बालिकेच्या अपघातात आमदार ज्ञानेश्वर कटकेंची चूक होती का? दोन्ही बाजूंचे आरोप प्रत्यारोप, काय घडलं नेमकं?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शिरूर हवेलीचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांच्या भरधाव मर्सिडीज कारने चार वर्षीय बालिकेला उडवल्याची गंभीर घटना शिरूरच्या बोऱ्हाडेमळा परिसरात पुणे–अहिल्यानगर महामार्गावर घडली. यात बालिका जखमी असून तिच्यावर पुण्यातील रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. दरम्यान या अपघातात नंतर आमदार कटके आणि मुलीच्या पालकांच्याही तसेच माजी आमदार अशोक यांनीही प्रतिक्रिया दिली.वाघोलीहून शिरूरकडे प्रचारासाठी येत असलेल्या आमदार कटके यांच्या काळ्या रंगाच्या मर्सिडीज कारने धडक दिली. यातमहामार्ग ओलांडत असलेली शुभ्रा पंढरीनाथ बोऱ्हाडे (वय ४) ही बालिका गंभीर जखमी झाली आहे. धडक इतकी भीषण होती की बालिका चेंडूसारखी उडत काही फुटांवर जाऊन डांबरी रस्त्यावर पडली. तिचे दात पडले, जबड्याला गंभीर दुखापत तसेच चेहऱ्याला खोल जखमा झाल्या आहेत, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली..घटना घडताच संपूर्ण शिरूर शहरात "आमदार कटके यांच्या गाडीने बालिका जखमी" अशी चर्चा पसरली. तरीही पोलीस प्रशासनाकडून, "रुग्णालयाकडून आम्हाला कोणती माहिती मिळालेली नाही" "तक्रार देण्यासाठी कोणी आलेले नाही"अशा प्रतिक्रिया देण्यात येत होत्या. यामुळे घटना दडपण्याचा प्रयत्न झाला का? आमदारांच्या दबावामुळे पोलिसांकडून माहिती लपवली गेली का? याबाबत शहरात उघडपणे चर्चा सुरू आहे..माजी आमदार अशोक पवार काय म्हणाले? माजी आमदार अशोक पवार हे म्हणाले की, काल विद्यमान आमदारांच्या गाडीने काल चार वर्षाच्या मुलीला उडवलं. तिची प्रकृती गंभीर होती तिला त्यांनीच हॉस्पिटलमध्ये दाखल केला. मी स्वतः आणि खासदार अमोल कोल्हे आम्ही दोघेही डॉक्टरांशी बोललोतिला तातडीने केम हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं एखादा अपघात झाल्यानंतर आमदारांनी त्याला मदत केली पाहिजे होती, पण तिथल्या काही कार्यकर्त्यांनी आम्हाला प्रचारासाठी पुढे जायचं आहे असे सांगितले आणि आमदार निघून गेले.मुलीला हॉस्पिटलला घेऊन जायची जबाबदारी विद्यमान आमदारांची होती पण त्यांनी ती पार पाडली नाही. एवढंच काय वडिलांचीही विचारपूसही केली नाही. खासदार अमोल कोल्हे आणि मी प्रचार थांबवून तातडीने हॉस्पिटलला गेलो असे पवार यांनी सांगितले..आमदार ज्ञानेश्वर कटके काय म्हणाले? यावर आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, काल न्हावरा येथे एका लग्नासाठी गेलो असता शिरूरकडे परत येताना रस्त्यावर एक छोटीशी चिमुकली मुलगी पालकांशिवाय एकटीच रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न करत होती. आमच्यासमोरील वाहन त्या ठिकाणी थांबले असल्याने माझी ही गाडी त्यामागे होती. मात्र वयाने खूपच लहान असलेल्या त्या मुलीने आजूबाजूला न पाहताच अचानक रस्ता क्रॉस करण्याचा प्रयत्न केला आणि ड्रायव्हर गाडी पुढे घेत असताना गाडीचा हलकासा धक्का तिला लागला. दरम्यान तात्काळ त्या मुलीला जवळच्या दवाखान्यात दाखल केले. दुर्दैवी बाब म्हणजे आम्ही दवाखान्यात घेऊन जाण्याच्या अगोदरच शिरूर हवेलीचे व्हिलन माजी आमदार आणि शिरूर लोकसभेचे कलाकार खासदार त्या ठिकाणी अगोदरच कॅमेरे घेऊन पोहोचले होते. तिथे प्राथमिक तपासणी केली असता कुठेही गंभीर दुखापत अथवा फ्रॅक्चर नसल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. फक्त किरकोळ खरचटणे आढळले. तरीही अधिक काळजी म्हणून त्या मुलीला पुढील तपासणीसाठी केईएम हॉस्पिटल, पुणे येथे हलवण्यात आले. तेथे करण्यात आलेल्या सर्व स्कॅन व तपासण्यांमध्येही कोणताही गंभीर त्रास अथवा दुखापत झालेली नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सध्या ती मुलगी पूर्णतः सुरक्षित व ठणठणीत आहे..मात्र या घटनेबाबत खासदार आणि माजी आमदार यांनी चुकीचा अर्थ काढून एक दोन दिवसांवर आलेल्या नगरपरिषद आणि नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा नाहक प्रयत्न केला आहे. जेव्हा स्पष्ट पराभव या जोडगोळीला समोर दिसतोय, तेव्हा असे बदनामीचे शस्त्र बाहेर काढून मीडियाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा त्यांच्यामार्फत प्रयत्न केला जात आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. अशा संवेदनशील प्रसंगात राजकारण न होता माणुसकी आणि जबाबदारीचा विचार होणं गरजेचं आहे. मी सर्व नागरिकांना स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की त्या चिमुकलीची प्रकृती पूर्णपणे ठीक आहे. कोणीही अफवांवर विश्वास न ठेवता वस्तुस्थिती समजून घ्यावी असे आवाहन आमदार कटके यांनी केले आहे..मुलीचे पालक काय म्हणाले?दरम्यान जखमी बालिकेचे वडील पंढरीनाथ बोराडे यांनी सांगितले की, आमदार माऊली कटके यांनी माझ्या मुलीला मदत केलेली आहे. लोक यावरून राजकारण करत आहेत. तिच्यावर केईएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत कोणी याच राजकारण करू नका असा आव्हान बोराडे यांनी केले आहे..