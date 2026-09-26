Dilip Walse Patil : दूध भेसळ प्रकरणावरून बदनामी करणाऱ्यांना १०० कोटींची नोटीस: उच्च न्यायालयात दावा दाखल करणार

मंचर - ‘दूध भेसळ प्रकरणातील कोणत्याही व्यक्तीला मी पाठीशी घालणार नाही. दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे, अशी माझी सुरुवातीपासून भूमिका आहे. मात्र, केवळ माझी प्रतिमा मलिन करण्यासाठी या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार असल्याचा माझ्यावर बेछूट आरोप करण्यात आला आहे..त्यामुळे माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांविरोधात १०० कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दिवाणी व फौजदारी दावा उच्च न्यायालयात दाखल करणार आहे,’ अशी माहिती राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी रविवारी (ता. २६) दिली. मंचर (ता. आंबेगाव) येथे रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत वळसे पाटील बोलत होते..वळसे पाटील म्हणाले, ‘सन १९९० पासून आजपर्यंत मी राज्याच्या राजकारणात सक्रिय आहे. सार्वजनिक जीवनातील एवढ्या प्रदीर्घ काळात माझ्यावर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा अथवा गैरव्यवहाराला पाठिंबा दिल्याचा एकही आरोप झालेला नाही. असे असताना दूध भेसळ प्रकरणाशी माझा संबंध जोडून मला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जाणून बुजून मला 'आका 'या नावाने तसेच मास्टर माईंड म्हणूनहीसंबोधले गेले. माझी बदनामी होईल, अशा स्वरूपाची वक्तव्ये करून ती समाजमाध्यमे व सभांमधून प्रसारित केली गेली.’.कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरूया प्रकरणी आपली कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी नामवंत विधिज्ञांची मदत घेतली असून, संबंधितांविरोधात दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे वळसे पाटील यांनी सांगितले. ‘संबंधितांना लवकरच कायदेशीर नोटिसा प्राप्त होतील. त्यानंतर न्यायालयीन पातळीवर या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला जाईल,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले..न्यायालयीन निकाल अद्याप बाकी‘अन्न व औषध प्रशासनाने दूध भेसळ प्रकरणातील आरोपींविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. संबंधितांना अटक झाली असून त्यांची जामिनावर सुटकाही झाली आहे. या प्रकरणाचा न्यायालयीन खटला सुरू होऊन अंतिम निकाल येणे अद्याप बाकी आहे. , दोषी आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे ही माझी पूर्वीपासून आजही ठामभूमिका आहे’ असे वळसे पाटील स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.