Manikdoh Tunnel Protest: हक्काच्या पाण्यावर अन्याय नको; माणिकडोह बोगदा स्थगितीचा लढा शेतकऱ्यांसाठीच : दिलीप वळसे पाटील

मंचर : “आमचा कोणत्याही भागाला पाणी देण्याला विरोध नाही. मात्र दुसऱ्या भागाला पाणी देताना आंबेगाव ,जुन्नर ,शिरूर ,व पारनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर अन्याय होता कामा नये. मूळ कुकडी प्रकल्पाच्या आराखड्यातमाणिकडोह बोगद्याचा उल्लेख नव्हता, शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी भूमिका ठाम आहे. हा लढा शेतकऱ्यांसाठी आहे; कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा नेत्याच्या विरोधात नाही. कुणाबरोबर आमचे भांडण कालही नव्हते आणि आजही नाही,” असे राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले..मंचर (ता.आंबेगाव) येथे गुरुवारी (ता.१०) झालेल्या पत्रकार परिषेदेत वळसे पाटील बोलत होते. यावेळी माजी आमदार पोपटराव गावडे ,सुभाषराव मोरमारे ,विष्णू हिंगे, कैलासबुवा काळे, निलेश थोरात, सचिन पानसरे , नवनाथ हुले,लक्ष्मण थोरात, सुषमा शिंदे, उपस्थित होते..वळसे पाटील म्हणाले ,डिंभे धरणातून माणिकडोहपर्यंत प्रस्तावित बोगद्यामुळे आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर व पारनेर तालुक्यांतील नदीकाठच्या गावांवर आणि नदीवरील ६५ बंधाऱ्यांवर पाण्याच्या उपलब्धतेचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी सुरक्षित राहणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिंभे–माणिकडोह बोगद्याच्या कामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे..मंगळवारी ( ता. ८ ) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बोगद्याला चतुर्थ प्रशाकीय मान्यता देण्याबाबत सदर प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ व हसन मुश्रीफ यांनी विरोध दर्शवून स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यापूर्वी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन या प्रश्नाची वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल पटेल व प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा केली होती..‘बोगद्यातून पाणी वळविल्यास पावसाळ्यानंतर मीना, घोड ,कुकडी नदीकाठच्या गावांतील पाणीटंचाई वाढू शकते. नदीवरील ६५ बंधारे कोरडे पडण्याची शक्यता आहे. विस्थापित झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना पाणी मिळण्यासाठी कळमजाई, बोरघर, फुलवडे तसेच म्हाळसाकांत, पाबळ – केंद्रूर या भागातील १२ गावासाठी शेतीला पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी २.५५ टी.एम.सी. पाणी आरक्षित करावे. असे वळसे पाटील यांनी सांगितले..मूळ कुकडी प्रकल्पाच्या आराखड्यात माणिकडोह बोगद्याचा उल्लेख नव्हता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. डिंभे डाव्या कालव्याची क्षमता पूर्णपणे वापरणे, कालव्याची गळती कमी करणे आणि उपलब्ध पाण्याचे शास्त्रीय नियोजन करणे, या पर्यायांचा विचार केल्यास पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते. त्यामुळे केवळ एका बोगद्याच्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर संपूर्ण जलव्यवस्थापनाचा विचार करून निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सरकारने तांत्रिक बाबी, उपलब्ध पाण्याचा हिशोब, डिंभे डाव्या कालव्याची पूर्ण क्षमता आणि या निर्णयाचा नदीकाठच्या गावांवर होणारा परिणाम यांचा सर्वंकष विचार करावा. याबाबत बैठक मुख्यमंत्री बोलविणार आहेत. “विरोध पाण्याला नाही; आपल्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर अन्यायाला आहे,” अशी भूमिका वळसे पाटील यांनी मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.