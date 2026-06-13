Disabled Students: ५ टक्के स्वतंत्र आरक्षणासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा एल्गार; १५ जूनपासून पुण्यात अन्नत्याग उपोषण

पुणे: सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेले समांतर आरक्षण रद्द करून, केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार स्वतंत्र ५ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीचा आग्रह धरत राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी तीव्र आंदोलनाची घोषणा केली आहे. येत्या सोमवार, १५ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे येथे हे राज्यस्तरीय आंदोलन सुरू होणार असून, त्यात अन्नत्याग उपोषणाचा समावेश आहे..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .आंदोलनाचे नेतृत्व आणि सहभागदिव्यांग विद्यार्थी प्रतिनिधी गौरव मालक यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होत आहे. राज्यभरातील असंख्य दिव्यांग विद्यार्थी-विद्यार्थिनी या उपोषणात सहभागी होणार आहेत. प्रशासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा, या अपेक्षेने विद्यार्थ्यांनी एकजुटीने पुढे येण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे..समांतर आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या अडचणीसध्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी समांतर आरक्षणाची पद्धत लागू आहे. या व्यवस्थेमुळे प्रत्येक प्रवर्गातील मर्यादित जागांमध्ये दिव्यांग उमेदवारांना प्रवेश मिळणे अत्यंत कठीण झाले आहे. परिणामी, अनेक पात्र आणि गरजू दिव्यांग विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत. यामुळे त्यांना शिक्षण घेताना आर्थिक आणि मानसिक दृष्टिकोनातून मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. विद्यार्थ्यांच्या मते, ही पद्धत राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थी-विद्यार्थिनींवर अन्याय करणारी ठरत आहे..केंद्र कायद्याची अंमलबजावणीची मागणीकेंद्र शासनाने आणलेल्या ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६’ मध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी स्वतंत्र ५ टक्के आरक्षणाची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमधील समांतर आरक्षणाची जाचक अट रद्द करून, स्वतंत्र ५ टक्के आरक्षण तात्काळ लागू करावे, अशी मुख्य मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या न्याय्य हक्कासाठी आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी, असे विद्यार्थ्यांचे मत आहे..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...उपोषणकर्त्यांचा इशारागौरव मालक स्वतः अन्नत्याग उपोषण करणार असून, मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. आंदोलनादरम्यान सविस्तर मागण्यांचे निवेदन आणि यापूर्वी प्रशासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यात येणार आहे. या संवेदनशील विषयाकडे सर्व माध्यमांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.