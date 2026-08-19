Pune Crime : स्टेट्सवरून वाद; अल्पवयीन मुलाचा खून, दोघे अल्पवयीन ताब्यात

पुणे - मारहाण करणाऱ्यांचे स्टेटस् व्हॉट्सअपला ठेवल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून हातोडी डोक्यात घालून एका १७ वर्षीय मुलाचा दोघांनी खून केला. खून करणारे दोघेही अल्पवयीन आहे. ही घटना बुधवारी (ता. १९) पहाटे कोथरूड येथील एआरएआय टेकडीवर घडली..दोन्ही मुलांना कोथरूड पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. नील विजय नाईक (वय १७, रा. श्रावनाधारा, कोथरूड) असे खून झालेल्या मुलाचे नाव आहे. या प्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खून झालेला युवक नील आणि आरोपी एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत. ते एकाच परिसरात राहतात..आरोपीपैकी एकाला काही तरुणांनी मारहाण केली होती. मारहाण करणारे आता सर्व येरवडा कारागृहात आहेत. नील हा त्यांचे फोटो आपल्या व्हाटस् अप स्टेटसला ठेवत होता. त्यामुळे आरोपी आणि नीलमध्ये वाद झाला होता. मंगळवारी (ता.१८) नील आणि दोघे अल्पवयीन मुले एकाच दुचाकीवर राजगड येथील एका मंदीरात दर्शनासाठी गेले होते. बुधवारी पहाटे ते परत पुण्यात आले. त्यानंतर तिघे टेकडीवर गेले. तेथे दोघांनी नीलच्या डोक्यात हातोडी मारून त्याचा खून केला..त्यानंतर हे दोघे तेथून फरार झाले होते. सकाळी टेकडीवर फिरण्यासाठी गेलेल्या काही लोकांना नील रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला. त्यांनी त्वरित याची माहिती कोथरूड पोलिसांना दिली. नीलच्या खिशात असलेल्या मोबाईलवरून त्याची ओळख पटविण्यात आली. चौकशीत दोघांनी त्याचा खून केल्याचे समोर आले, अशी माहिती कोथरूड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरुण घोडके यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.