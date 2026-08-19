पुणे

Pune Crime : स्टेट्सवरून वाद; अल्पवयीन मुलाचा खून, दोघे अल्पवयीन ताब्यात

मारहाण करणाऱ्यांचे स्टेटस्‌ व्हॉट्सअपला ठेवल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून हातोडी डोक्यात घालून एका १७ वर्षीय मुलाचा दोघांनी केला खून.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - मारहाण करणाऱ्यांचे स्टेटस्‌ व्हॉट्सअपला ठेवल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून हातोडी डोक्यात घालून एका १७ वर्षीय मुलाचा दोघांनी खून केला. खून करणारे दोघेही अल्पवयीन आहे. ही घटना बुधवारी (ता. १९) पहाटे कोथरूड येथील एआरएआय टेकडीवर घडली.

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