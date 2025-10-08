Pune News: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' मार्गावर अवजड वाहनांना बंदी, पर्यायी मार्ग कोणते?

पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कात्रज बाह्यवळण मार्गावर अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून कात्रजकडून किवळेकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर सकाळी ८ ते ११ वाजेदरम्यान तसेच किवळे ते कात्रजकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर सायंकाळी ५ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत जड, अवजड वाहनांना पुढील आदेश येईपर्यंत बंदी करण्यात असल्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत..या आदेशात पुणे-बेंगलोर महामार्ग क्रमांक ४८ व महामार्ग क्र.४ कडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर (जुना पुणे- मुंबई महामार्गावर) किवळेकडून कात्रजकडे जाणाऱ्या जड अवजड वाहनांना सायंकाळी ५ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत बंदी करण्यात आली आहे. या वेळेत सातारा-सांगली-कोल्हापूर बाजूने बेंगलुरू महामार्गावरुन येणारी वाहने शिंदेवाडी टोलनाक्याच्या पुढे येणार नाहीत. .Gautami Patil: ''त्या कुटुंबाला मदत करण्यासाठी गेलो तेव्हा...'', पत्रकार परिषद घेऊन गौतमी पाटीलने केला खुलासा.तसेच नवी मुंबई, ठाणे, रायगड बाजुने बेंगलोर महामार्गावरुन जाणारी वाहने उर्से टोल नाक्याच्यापुढे आणि जुना मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहने वडगाव फाट्याच्या पुढे प्रवेश करणार नाहीत. अत्यावश्यक सेवेतील वाहने व पुणे शहरात अंतर्गत भागात जाणारी-येणारी वाहतूकीस हा बंदी आदेश लागू राहणार नाहीत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहेत..Pune News : प्रभाग रचनेच्या विरोधात पुण्यातील पहिली याचिका उच्च न्यायालयात दाखल.तर दुसरीकडे दिवाळीच्या खरेदीला आता वेग आला आहे. त्यामुळे रहिवासी आणि कार्यकर्त्यांनी पुणे वाहतूक पोलिसांना ११ ऑक्टोबरपासून भिडे पूल वाहनांसाठी पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे शहरातील अपेक्षित गर्दी कमी होण्यास मदत होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. रहिवाशांनी पोलीस उपायुक्तांना (वाहतूक) पत्र लिहून आठवण करून दिली की, २१ एप्रिल रोजी मेट्रोच्या कामासाठी पूल सुरुवातीला ४५ दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. नंतर ही मुदत जूनच्या मध्यापर्यंत आणि पुन्हा १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. या मुदतवाढी असूनही, काम अद्याप अपूर्ण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.