Pune News: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' मार्गावर अवजड वाहनांना बंदी, पर्यायी मार्ग कोणते?

Pune News: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. पुण्यातील एका मार्गावर अवजड वाहनांना बंदी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंदी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Vrushal Karmarkar
पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कात्रज बाह्यवळण मार्गावर अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून कात्रजकडून किवळेकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर सकाळी ८ ते ११ वाजेदरम्यान तसेच किवळे ते कात्रजकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर सायंकाळी ५ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत जड, अवजड वाहनांना पुढील आदेश येईपर्यंत बंदी करण्यात असल्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.

