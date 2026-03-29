Pune News: पिंपळवंडीत अघोरी पूजेचा प्रकार?; स्मशानभूमीत जळत्या चितेवर टाकले मृत कोंबडे, जुन्नर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार!

-सिद्धार्थ कसबेपिंपळवंडी :जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे धक्कादायक अघोरी प्रकार उघडकीस आला आहे. येथील स्मशानभूमीत चितेवर रविवारी(ता.२९) गावठी कोंबडा पाय बांधलेल्या अवस्थेत टाकला असल्याचे ग्रामस्थांना दिसून आले.या प्रकारामुळे परिसरात घबराटीचे आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..पिंपळवंडी(ता.जुन्नर) येथील गावठाण परिसरातील स्मशानभूमीत दोन दिवसांपुर्वी एक अंत्यविधी करण्यात आला होता.शनिवारी व तिसऱ्या दिवशी रविवारी सावडण्याचा कार्यक्रम न करता तो सोमवारी करण्याचे ठरवण्यात आले होते. अज्ञात व्यक्तींनी जळालेल्या चितेवर मृत कोंबडा टाकला असल्याचे रविवारी ग्रामस्थांना आढळून आले..सध्या अंधश्रद्धेचे प्रमाण सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढत असुन. पिंपळवंडी सारख्या मोठ्या गावात अघोरी प्रकार घडला असल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सदर घटनेची माहिती नागरिकांनी गावचे पोलीस पाटील इरफान तांबोळी यांना कळवली असता त्यांनी आळेफाटा पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक अनिल पवार यांना या घटनेबद्दल माहिती दिली..पवार यांनी सांगितले की या घटनेची चौकशी करून संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करण्यात येईल.तसेच या प्रकारच्या घटना थांबवण्यासाठी जनजागृती करू. स्मशानभूमी परिसरात सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्याची मागणी यावेळी ग्रामस्थांनी केली आहे.