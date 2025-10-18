पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे ते पुणे-नगर, सातारा, नाशिक मार्गावरही प्रचंड वाहतूक कोंडी; वाहनांच्या रांगा

दिवाळीच्या सुट्ट्या आणि विकेंड यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अनेक शहरांमध्ये वाहतूक कोंडीचं चित्र सध्या निर्माण झालं आहे. पुण्यातून बाहेर जाणाऱ्या महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर पुण्याच्या दिशेने येणाऱ्या मार्गिकेवर वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेसह पुणे-नगर, पुणे-नाशिक, पुणे-सातारा या मार्गांवरही वाहतूक कोंडी दिसून येत आहे. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर लोक गावी जाण्यासाठी निघाल्यानं ही वाहतूक कोंडी झालीय..खंडाळा घाटात संथ वाहतूकमुंबईहून पुण्याच्या दिशेने येणाऱ्या मार्गावर खंडाळा घाटात वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. दिवाळीनिमित्त महामार्गांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. कार, खासगी बसेस या वाहतूक कोंडीत अडकल्यानं प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे.लोणावळ्या जवळ काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. टोल नाक्यांवरही वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..Khambatki Ghat Traffic : ऐन दिवाळीत खंबाटकी घाटात मोठी वाहतूक कोंडी; वाहनचालक हैराण, सातारा-पुणे महामार्गावर लांबलचक रांगा.पुणे नाशिक महामार्ग ठप्पपुणे नाशिक महामार्गही पूर्ण ठप्प झाला आहे. दिवाळीनिमित्त पुण्याहून नाशिकच्या दिशेनं जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या वाढल्यानं ही वाहतूक कोंडी झालीय. तसंच पुण्याच्या दिशेनं येणाऱ्या मार्गावरही प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशी हैराण झाले आहेत. बोटा गावच्या पुढे घारगाव इथं वाहतूक ठप्प झाली आहे. नाशिक कडून पुणे ला जाणाऱ्या रोडला भयंकर ट्राफिक आहे. आळेफाट्यापासन पुढे गेल्यानंतर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. .पुणे-नगर मार्गावर वाहनांच्या रांगापुणे - नगर महामार्गावरही वाहनांच्या रांगा लागल्याचं चित्र आहे. रांजणगाव, शिक्रापूर जवळ मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. वाहतुकीचे नियोजन नसल्यानं प्रवाशांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. प्रवाशांनी सोशल मीडियावरून पोस्टही केल्या आहेत..पुणे - सातारा महामार्गावर वाहतूक कोंडीसातारा-पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाटात शनिवारी सकाळपासूनच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. या कोंडीमुळे हजारो वाहनचालक आणि प्रवासी महामार्गावर अडकले असून वाहनांची लांबलचक रांग लागली आहे. घाटाच्या सहाव्या वळणाजवळ दत्त मंदिरालगत सकाळी कार आणि टू-व्हिलरचा किरकोळ अपघात झाला. या अपघातानंतर वाहतूक काही काळ ठप्प झाली आणि मागून येणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढत गेल्याने कोंडी अधिक गंभीर बनली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.