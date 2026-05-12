पुणे

तमिळनाडू
‘षण्मुगम यांचा दावा खोटा’
द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यात युतीबाबत चर्चा झाल्याचा अण्णाद्रमुकचे नेते सी. वे. षण्मुगम यांनी केलेला दावा द्रमुकने मंगळवारी फेटाळून लावला. षण्मुगम स्वतःच्या पक्षात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही द्रमुकने केला. द्रमुकच्या संघटन सरचिटणीस आर. एस. भारती यांनी दावा केला की, षण्मुगम यांनी विजय यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीके सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळेच त्यांनी द्रमुक-अण्णाद्रमुक निवडणुकीनंतरच्या युतीबाबत निराधार आरोप केला. द्रमुक हा विरोधी पक्ष काम करेल असे स्पष्ट करतानाच भारती म्हणाले की ‘‘निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर आम्ही आधीच स्पष्ट केले होते की, हे वृत्त केवळ तर्कवितर्क आणि अफवा आहेत.” विधानसभेतही द्रमुक विधिमंडळ पक्षाचे नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी द्रमुक विरोधी पक्ष म्हणून काम करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

