पुणे

Pune: संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांना पाच टन मोतीचूर लाडू व चार हजार पाणी बॉटलचे वाटप

Devotees Served During Dnyaneshwar Maharaj Palkhi Procession: संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात सहभागी वारकऱ्यांसाठी भोसरीतील संत ज्ञानेश्वर मित्र मंडळाच्या वतीने ५ टन मोतीचूर लाडू आणि ४ हजार पाणी बाटल्यांचे वाटप करण्यात आले.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुदाम बिडकर

पारगाव: संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी भोसरी येथील संत ज्ञानेश्वर मित्र मंडळ व इंद्रायणी मंगल कार्यालय यांच्या वतीने वारकरी भाविक भक्तांना पाच टन मोतीचूर लाडू व चार हजार पाणी बॉटल वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी वाटप करण्यात आले.

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