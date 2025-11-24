Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्..

-संतोष काळे राहू (पुणे) : स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅसची टाकी अचानक लिकेज होऊन मोठा स्पोट झाल्याने संपूर्ण संसार उघड्यावर पडला आहे. नशीब बलवत्तर म्हणून महिला सुखरूप वाचली. ही घटना दहिटणे (ता.दौंड) येथे सोमवार (ता. २४) सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास घडली. मंगल बबन चव्हाण ह्या सकाळी गॅसवर स्वयंपाक करण्यासाठी गेल्या असता अचानक गॅसचा स्फोट झाला. गॅसचा स्फोट इतका भयानक होता की काही क्षणात शेजारी राहणारे नागरिक त्या ठिकाणी आले. गॅसच्या स्फोटामुळे घराच्या छतावरील पत्रा लांब जाऊन पडला. तसेच भिंती देखील कोसळल्या असून काही भिंतींना भेगा पडल्या आहेत..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...मंगल चव्हाण त्या घरामध्ये एकट्याच राहतात. चव्हाण यांचा प्रपंच अक्षरशः रस्त्यावर आला आहे. सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने चव्हाण परिवाराच्या संसाराला आम्ही फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून हातभार लावण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे येथील माजी सरपंच बापूराव कोळपे, बाजार समितीचे उपसभापती शरद कोळपे यांनी सांगितले. दरम्यान यवत पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला असून अधिक पोलीस करत आहे..दैव बलवत्तर म्हणून मी वाचले..!स्वयंपाक करण्यासाठी मी गेले असता अचानक गॅसचा स्पोर्ट झाला गॅसची टाकी उंचावर जाऊन पडल्याने टाकीचे चार भाग झाले. घराच्या छतावरील पत्रे देखील काही अंतरावर फेकले गेले. दैव बलवत्तर म्हणून या प्रसंगातून मी वाचले असे सांगताना मंगल चव्हाण यांना अश्रू आनावर आले. माझा मोडका तोडका संसार उभा करण्यासाठी ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे . मंगल चव्हाण ः दहिटणे येथील गॅस स्फोटामधून बचावलेली गृहिणी..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...दौंडच्या पश्चिम पट्ट्यात गॅसचा काळाबाजार सर्रास चालतो. गॅस हॉटेलिंग, ढाबा तसेच घरगुती, काही परप्रांतीय ग्राहकांना ज्यादा पैशाने काळ्या बाजारावर गॅसची विक्री केली जाते. दौंड तहसील कार्यालय व जिल्हा पुरवठा विभागाचा आर्थिक तडजोडी पोटी यावर कुठल्याही प्रकारचा वचप राहिलेला नाही. एजन्सी धारकांकडून जीर्ण गॅसच्या टाक्या ग्राहकांना पुरवल्या जातात. जीर्ण झालेल्या टाक्यांची तपासणी करून घ्यावी. तात्काळ चौकशी करून अशा गॅसधारकांच्या एजन्स्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून (पुरवठा विभाग) त्वरित बंद कराव्यात. - विठ्ठल थोरात, अध्यक्ष जनहित रक्षक सेवाभावी संस्था..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.