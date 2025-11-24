Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्..

पुणे

gas explosion: आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक लोक आणि अग्निशमन दल त्वरित घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी आग नियंत्रणात आणली आणि इतर घरांना संभाव्य धोका टाळण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली. अपघातामुळे घराचे काही नुकसान झाले, परंतु मानवी जीव वाचल्याने सर्वांमध्ये दिलासा मिळाला.
राहू (पुणे) : स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅसची टाकी अचानक लिकेज होऊन मोठा स्पोट झाल्याने संपूर्ण संसार उघड्यावर पडला आहे. नशीब बलवत्तर म्हणून महिला सुखरूप वाचली. ही घटना दहिटणे (ता.दौंड) येथे सोमवार (ता. २४) सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास घडली. मंगल बबन चव्हाण ह्या सकाळी गॅसवर स्वयंपाक करण्यासाठी गेल्या असता अचानक गॅसचा स्फोट झाला. गॅसचा स्फोट इतका भयानक होता की काही क्षणात शेजारी राहणारे नागरिक त्या ठिकाणी आले. गॅसच्या स्फोटामुळे घराच्या छतावरील पत्रा लांब जाऊन पडला. तसेच भिंती देखील कोसळल्या असून काही भिंतींना भेगा पडल्या आहेत.

