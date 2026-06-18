पुणे

Pune Rain : घाबरू नका, जुलै महिन्यात चांगल्या पावसाची शक्यता; महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम

जुलै महिन्यात पुणे शहर आणि धरण क्षेत्रात चांगल्या पावसाची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
naval kishore ram

naval kishore ram

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - जुलै महिन्यात पुणे शहर आणि धरण क्षेत्रात चांगल्या पावसाची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तवली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केले आहे.

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