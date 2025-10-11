पुणे

PMPML Update : पुण्यात जानेवारीमध्ये धावणार डबलडेकर बस; पहिल्या टप्प्यात पाच मार्गांवर सेवा

Pune Traffic : ३० वर्षांनंतर पुण्यात पुन्हा डबलडेकर बस धावणार असून, जानेवारीच्या अखेरपर्यंत २५ बस पाच महत्त्वाच्या मार्गांवर ई-बसच्या दरात प्रवाशांसाठी उपलब्ध होतील, अशी माहिती पीएमपी प्रशासनाने दिली आहे.
PMPML Update

PMPML Update

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पीएमपी प्रशासनाने शहरात डबलडेकर बसची यशस्वी चाचणी पूर्ण केल्यानंतर आता डबलडेकरच्या नियमित सेवेसाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या जानेवारीत २५ बस भाडेतत्त्वावर पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होणार असून पाच मार्गांवर या बस धावतील. याचे तिकीट दर मात्र ई-बस इतकेच असणार आहे. यापूर्वी १९९५ मध्ये पुण्यात डबलडेकर बस धावल्या होत्या. आता ३० वर्षानंतर पुण्यात पुन्हा एकदा डबलडेकर बस धावणार आहेत.

Loading content, please wait...
pune
PCMC
pmp
pmc
PMPML
Bus Stand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com