PMPML Update : पुण्यात जानेवारीमध्ये धावणार डबलडेकर बस; पहिल्या टप्प्यात पाच मार्गांवर सेवा

पुणे : पीएमपी प्रशासनाने शहरात डबलडेकर बसची यशस्वी चाचणी पूर्ण केल्यानंतर आता डबलडेकरच्या नियमित सेवेसाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या जानेवारीत २५ बस भाडेतत्त्वावर पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होणार असून पाच मार्गांवर या बस धावतील. याचे तिकीट दर मात्र ई-बस इतकेच असणार आहे. यापूर्वी १९९५ मध्ये पुण्यात डबलडेकर बस धावल्या होत्या. आता ३० वर्षानंतर पुण्यात पुन्हा एकदा डबलडेकर बस धावणार आहेत. .पहिल्या टप्प्यात देहू ते आळंदी, मगरपट्टा ते खराडी, हिंजवडी ते हिंजवडी फेज ३, रामवाडी ते पुणे विमानतळ आणि चिंचवडगाव ते हिंजवडी या पाच मार्गांचा समावेश केला आहे. जानेवारीच्या अखेरपर्यंत या पाच मार्गांवर प्रत्येकी पाच, अशा एकूण २५ बस धावणार आहेत. या बससाठी प्रवाशांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही..Pune News : परवानगी २८ किलोमीटरची, अन् खोदाई शेकडो किलोमीटरची; ठेकेदाराला काम थांबविण्याची नोटीस बजावण्यात येणार.नवीन डबलडेकर बस इलेक्ट्रिक आहेत. पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या बसमुळे गर्दीच्या मार्गांवरील प्रवाशांना दिलासा मिळेल तसेच शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचे आधुनिकीकरणास मदत होणार आहे.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे.