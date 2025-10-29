पुणे

Neelam Gorhe: लोककलांच्या जतनासाठी समिती स्थापन करा : डॉ. नीलम गोऱ्हे; महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवात विविध लोककला अमूल्य वारसा

Preserving Folk Traditions: डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘सांस्कृतिक विभागाने लोककलांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. या समितीमार्फत लोककलांचे संहतीकरण, संकलन तसेच लोककलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे संग्रहालय स्थापनेचे काम हाती घेता येईल.
पुणे : ‘‘महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवात विविध लोककला हा अमूल्य वारसा आहे. मात्र, या कलांना आधुनिक काळात आवश्यक ते प्रोत्साहन आणि संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. राज्यातील लोककला, लोकसंस्कृती आणि पारंपरिक कलांच्या जतन व संवर्धनासाठी समिती स्थापन करावी,’’ अशी सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

