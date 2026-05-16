Pune Hospital : कमला नेहरू रुग्णालयात चार दिवस कुजलेला कचरा; दुर्गंधीमुळे रुग्णांच्या आरोग्याला धोका

पुणे : आरोग्यासाठी धोकादायक असलेल्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात तब्बल चार दिवस वैद्यकीय कचरा उचललाच गेला नसल्याची धक्कादायकबाब समोर आली आहे. कचऱ्यातील वस्तू, पदार्थ सडल्यने प्रचंड दुर्गंधी निर्माण झाली, त्यामुळे आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, हा वैद्यकीय कचरा नव्हता असा दावा प्रशासनाने केला आहे. .शहरात अनेक रुग्णालये, क्लिनिक, नर्सिंग होम यासह अन्य वैद्यकीय अस्थापना आहेत. त्यात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची स्वतंत्र व्यवस्था पुणे महापालिकेने उभी केली आहे. रुग्णालयांनी वैद्यकीय कचरा इतर कचऱ्यासोबत दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई होते. वैद्यकीय कचऱ्यामध्ये अनेक घातक गोष्टींचा समावेश असतो. त्यामुळे त्याची विल्हेवाट ही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने लावणे आवश्यक असते. याच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून कारवाई केली जाते. तसेच रुग्णालयात निर्माण होणार अन्य कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे..मंगळवार पेठेत पुणे महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात रोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी जातात, त्यांच्या नातेवाईकांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे तेथे वैद्यकीय कचरा व अन्य ओला व सुका कचरा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतो. हा कचरा उलचलण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. पण गेले चार दिवस रुग्णालयातील कचरा उटलण्यासाठी घनकचरा विभागाची गाडी आली नसल्याने हा कचरा तेथेच पडून होता. त्यातील ओला कचरा कुजल्याने दुर्गंधी, लिचेट निर्माण झाले. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी कचरा उचलण्यासाठी गाडी पाठवा अशी मागणी अनेकदा केली तरी गाडी पाठविण्यात आली नाही..आयुक्तांनी लक्ष घालताच स्वच्छताकमला नेहरू रुग्णालयातील या भीषण स्थितीची आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. त्यांनी त्वरित आरोग्य विभाग व घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कामाला लावले. आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर पुढच्या अर्ध्या तासात रुग्णालयातील कचरा घेऊन जाण्यासाठी गाड्या आल्या. कचरा नेल्यानंतर तो परिसर पाण्यान धुवून स्वच्छ करण्यात आला..‘‘कमला रुग्णालयातील हा कचरा ओला व सुका कचरा होता, तो वैद्यकीय कचरा नव्हता. घनकचरा विभागाची गाडी खराब झाल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून कचरा उचलला गेला नव्हता. पण आज कचरा उचलला आहे. तसेच नियमीत गाडी पाठवावी असे पत्र घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तांना पाठविण्यात आले आहे.’’- नीना बोराडे, आरोग्य प्रमुख, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.