Prakash Amte: देशातील सामाजिक विषमता दूर व्हावी: डॉ. प्रकाश आमटे; कामातून आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान जागृत होतो

-सुवर्णा कांचनउरुळी कांचन: कामातून आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान जागृत होतो. आदिवासी लोकांचा विश्वास वाढवला. स्वाभिमानाने जगण्यासाठी आणि उदरनिर्वाहासाठी शेती शिकवली. आपण ज्या देशात राहतो तेथे अशीही लोक राहत आहेत जिथे जीवनावश्यक गोष्टी नाहीत. आज बायफसारखी एखादी संस्था एवढ्या उंचीवर पोहचली आहे, की देशातील १७ राज्यात ही संस्था काम करत असून चांगला नावलौकिक आहे. तरीही अजूनही देशात सामाजिक विषमता आहे. ती वाढत असून काही ठिकाणी चांगली संपन्नता आहे. काही ठिकाणी अजूनही आदिवासी भाग आहे. या भागात अजूनही फार सुविधा आलेल्या नसून देश विकसित होत आहे. परंतु ही विषमता दूर झाली पाहिजे, असे मत डॉ. प्रकाश आमटे यांनी व्यक्त केले..उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील बायफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशनचा ५९ वा वर्धानपनदिन रविवारी (ता.२ ४) साजरा करण्यात आला. त्यावेळी डॉ. आमटे बोलत होते. यावेळी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय चारा संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. पंकज कौशल, बायफचे अध्यक्ष ऋषिकेश मफतलाल, डॉ.मंदा आपटे, सीएसआरचे प्रमुख योगेश कापसे, डॉ. भरत काकडे, गिरीश सोहनी, सुनील लालभाई, डॉ. अशोक पांडे आदि उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते डॉ. मणिभाई देसाई उत्कृष्ट सादरीकरण, गुणवंत कामगार, उत्कृष्ट प्रकाशन, गोबल सेवा तसेच बचत गटांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले..पुढे बोलताना आमटे म्हणाले, बाबांनी स्वाभिमान शिकवला असून त्याप्रमाणे काम करत आहे. आदिवासी भागात शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याची गरज आहे. त्याचा तो हक्क आहे. त्यासाठी आम्ही काम केले आहे. प्रामुख्याने कृषीमध्ये चांगल्या पद्धतीने काम केले जात असल्याने आदिवासी भागातील लोकांमध्ये बदल होऊ लागला आहे. या कामामध्ये वाढ होत असून समाजाने चांगली मदत केली आहे. आता आमची पुढची पिढीही या कामात झोकून देऊन काम करत आहे..राष्ट्रीय चारा संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. पंकज कौशल म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात संस्थेने चाळीस चारा जातीवर काम केले असून त्यातून ४३९ जाती शोधल्या आहेत. एका जातीसाठी किमान दहा ते बारा वर्षे लागतात. शोधलेल्या चाऱ्याच्या जातीमुळे मागील पंधरा वर्षात देशाचा राष्ट्रीय उत्पन्नात ५० हजार कोटीने वाढ झाली आहे. चारा पिकांच्या संशोधनामुळे जनावरांच्या चाऱ्यामध्ये हिरव्या चाऱ्यांचे प्रमाण वाढले असून सुक्या चाऱ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. सध्या संकरित जातीकडे वळत असताना अधिक खर्च करावा लागत आहे. मागील काही वर्षामध्ये चाऱ्यामध्ये संशोधन करून शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार नवीन जाती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सध्या सीड हायब्रीड नेपिअर या नवीन चारा पिकांवर संशोधन केले जात असून पुढील वर्षी हे शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे..बायफचे अध्यक्ष ऋषिकेश मफतलाल म्हणाले की, गेल्या २० ते २५ वर्षात देशात मोठी प्रगती झाली आहे. ही चांगली बाब असली तरीही विषमता अजूनही कायम आहे. त्यादृष्टीने ही संस्था काम करत आहे. भारतीय संस्कृती ही महत्वाची आहे. या संस्कृतीत कितीही प्रगती केली तरीही आपल्याला गावाच्या मूळ संस्कृतीकडे जावे लागणार आहे. प्रगती होत असताना संस्कृती विसरून चालणार नाही. भौतिक प्रगतीमध्ये अनेक बदल होत असले तरी खरे हिरो आमटे हे आहेत. आजही हे लोक आपली संस्कृती टिकवत जीवन जगत आहे. हे लोकांसाठी प्रेरणा देणारे आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रोहिणी गाडे यांनी केले. श्रीनिवास कुलकर्णी, डॉ. जयंत खडसे यांनी आभार मानले.