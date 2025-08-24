पुणे

Success Story: 'भोरच्या अक्षता शेटेने स्वप्न सत्यात उतरवलं; इंडिगो एअरलाईन्समध्ये झाली 'हवाई सुंदरी', आई-वडीलांचे माेलाचे याेगदान

Air beauty: करिअरच्या प्रवासाला सुरुवात करण्यापूर्वी रविवारी (ता.२४) भोरमध्ये आयोजित कार्यक्रमात नातेवाईक, तनिष्का व्यासपीठ व ब्लू स्टार डिजिटल नेटवर्क यांच्या वतीने अक्षताचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी तिच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या.
Updated on

भोर : भोरमधील शेटेवाडी येथील २५ वर्षीय अक्षता नरेश शेटे हिने एव्हिएशन (हवाई) क्षेत्रात मोठी भरारी घेतली आहे. नामांकित कंपनी इंडिगो एअरलाईन्समध्ये, एअर होस्टेस (हवाई सुंदरी) म्हणून तिची निवड झाली असून, दिल्ली येथे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर ती २५ ऑगस्टपासून कार्यरत होत आहे.

