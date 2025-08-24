Success Story: 'भोरच्या अक्षता शेटेने स्वप्न सत्यात उतरवलं; इंडिगो एअरलाईन्समध्ये झाली 'हवाई सुंदरी', आई-वडीलांचे माेलाचे याेगदान

भोर : भोरमधील शेटेवाडी येथील २५ वर्षीय अक्षता नरेश शेटे हिने एव्हिएशन (हवाई) क्षेत्रात मोठी भरारी घेतली आहे. नामांकित कंपनी इंडिगो एअरलाईन्समध्ये, एअर होस्टेस (हवाई सुंदरी) म्हणून तिची निवड झाली असून, दिल्ली येथे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर ती २५ ऑगस्टपासून कार्यरत होत आहे..Satara News: 'अखेरच्या क्षणापर्यंत नाही सुटली साथ'; तळबीडला पतीच्या निधनानंतर पत्नीनेही सोडला श्वास, कऱ्हाड तालुक्यातून हळहळ व्यक्त.अक्षताचे वडील नरेश (लालू ) गोविंद शेटे हे व्यावसायिक व शेतकरी असून, आई छाया शेटे या गृहिणी आहेत. तिचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण एस.एस.पी.एम.एस. पुणे येथे झाले. पुढे तिने पदवीचे शिक्षण वाडिया महाविद्यालय, पुणे येथे पूर्ण केले. वयाच्या अवघ्या अकराव्या वर्षी हवाई सुंदरी होण्याचे स्वप्न पाहिलेल्या अक्षताने ते स्वप्न आज सत्यात उतरवले आहे. .या प्रवासात आई-वडील, कुटुंबीय आणि मित्रपरिवार यांचे मोलाचे योगदान लाभले, असे ती सांगते. अक्षताच्या या यशामुळे कुटुंबासह शेटेवाडी परिसरात आनंदाचे व अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Satara Soldier Martyred: 'साताऱ्यातील जवान देवदास रजपूत यांना वीरमरण'; राजस्थानमधील नासेराबादला सेवा बजावत होते अन् हृदयविकाराचा त्रास. करिअरच्या प्रवासाला सुरुवात करण्यापूर्वी रविवारी (ता.२४) भोरमध्ये आयोजित कार्यक्रमात नातेवाईक, तनिष्का व्यासपीठ व ब्लू स्टार डिजिटल नेटवर्क यांच्या वतीने अक्षताचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी तिच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या. या प्रसंगी तिचे आई-वडील, मामा विनायक तनपुरे, मामी व तनिष्का व्यासपीठाच्या अध्यक्षा सीमा तनपुरे, शहिदा आत्तार, मीना चव्हाण, शोभा गोसावी, भाग्यश्री वरटे, छाया शेटे, सलीम आतार, निसार नालबंद, किसन वीर आदी मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.