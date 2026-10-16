दुष्काळग्रस्तांना दररोज १०० ग्रॅम शेंगदाणे किंवा पौष्टिक तुपाची लापशी द्या! महात्मा फुले समाज सेवा मंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी

दुष्काळग्रस्तांना दररोज शेंगा
किंवा तुपाची लापशी द्या
‘महात्मा फुले मंडळा’ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
करमाळा, ता. १६ : दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना पौष्टिक आहार उपलब्ध करून द्यावा. प्रत्येक व्यक्तीला दररोज १०० ग्रॅम शेंगदाणे किंवा पौष्टिक लापशी मोफत द्यावी, अशी मागणी करमाळा येथील महात्मा फुले समाज सेवा मंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे. दुष्काळामुळे विशेषतः शेतकरी आणि मजूर कुटुंबांतील नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असून, त्यांना पौष्टिक आहाराची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
दुष्काळग्रस्तांसाठी शासनाने यापूर्वी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांना पोषणमूल्ययुक्त आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे मंडळाने नमूद केले आहे.
या उपक्रमासाठी दोन पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. पहिल्या पर्यायानुसार प्रत्येक व्यक्तीला दररोज १०० ग्रॅम शेंगदाणे मोफत द्यावेत. दुसऱ्या पर्यायानुसार कुटुंबातील सदस्यसंख्येनुसार शेंगदाणे, गूळ आणि वनस्पती तुपापासून तयार केलेली पौष्टिक लापशी द्यावी. या उपक्रमासाठी सामाजिक संस्था आणि कंपन्यांच्या सीएसआर निधीचा वापर करता येईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
दुष्काळग्रस्त नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने या मागणीचा सकारात्मक विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन झिंजाडे यांनी केले आहे.
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