पुणे

भारती विद्यापीठात नशामुक्त अभियान

भारती विद्यापीठात नशामुक्त अभियान
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भारती विद्यापीठात नशामुक्त भारत अभियान

सोलापूर, ता. ८ : येथील भारती विद्यापीठ, अभिजित कदम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड सोशल सायन्सेसमध्ये रासयो व प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘नशामुक्त भारत अभियान’ राबविण्यात आले.
प्रारंभी इन्स्टिट्यूटचे संचालक प्रा. डॉ. एस. बी. सावंत यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. युवकांनी व्यसनांपासून दूर राहून आपल्या शैक्षणिक, वैयक्तिक व सामाजिक विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालयाचे सदस्य रमेश खाडे, एफ. एस. पुजारी, महादेव कासू उपस्थित होते. बाळू परबत यांनी युवकांनी कोणत्याही प्रकारच्या व्यसनाच्या आहारी जाऊ नये. आजचा युवक मोबाईलच्या अतिवापराच्या व्यसनात अडकत चालला आहे. मोबाईलच्या अनियंत्रित वापरामुळे युवकांच्या विचारशक्ती, एकाग्रता आणि सर्जनशीलतेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो, याबाबत विद्यार्थ्यांना जागरूक केले.
विद्यार्थ्यांनी व्यसनमुक्त जीवनाची सकारात्मक शपथ घेतली. राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रा. सी. आर. सूर्यवंशी यांनी आभार मानले.

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