Mephedrone Drugs Seized : बालेवाडीत ड्रग्जसह ३६ लाखांचा माल जप्त, तिघांना अटक

बालेवाडी - बालेवाडी येथील ममता चौक परिसरात नार्कोटिक्स विभाग आणि बाणेर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत मुंबईहून आलेल्या एका चारचाकी वाहनातून ९८ ग्रॅम मेफेड्रोन (एमडी) हा अमली पदार्थ जप्त केला. सुमारे ३६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे..पोलिसांना मुंबईहून आलेल्या एका वाहनातून अमली पदार्थांची वाहतूक होत असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार गुरुवारी (दि. २६) दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास ममता चौक परिसरात सापळा रचण्यात आला. संशयित वाहनाची झडती घेतली असता त्यामध्ये ९८ ग्रॅम मेफेड्रोन आढळून आला. त्यानंतर वाहनासह मेफेड्रोन जप्त करण्यात आला..या कारवाईत तेजस छबुराव सांगळे (वय-२७, रा. अमृतधाम, नाशिक), मयूर शिवाजी पाटील (वय-३३, रा. भिवंडी) आणि संजय आधिराम बदल (वय-३३, रा. भिवंडी) या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. तिन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा क्रमांक २०१/२६ अन्वये अंमली औषधे आणि मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, १९८५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला..पोलिसांनी आरोपींकडून वापरण्यात आलेली चारचाकी आणि ९८ ग्रॅम मेफेड्रोन असा एकूण सुमारे ३६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास नार्कोटिक्स विभागाकडून सुरू असून, या रॅकेटमागील इतर आरोपी आणि पुरवठा साखळीचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.