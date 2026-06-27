पुणे

Mephedrone Drugs Seized : बालेवाडीत ड्रग्जसह ३६ लाखांचा माल जप्त, तिघांना अटक

बालेवाडी येथील परिसरात नार्कोटिक्स विभाग आणि बाणेर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत मुंबईहून आलेल्या वाहनातून ९८ ग्रॅम मेफेड्रोन (एमडी) हा अमली पदार्थ केला जप्त.
mephedrone drugs seized in balewadi

mephedrone drugs seized in balewadi

sakal

शीतल बर्गे
Updated on

बालेवाडी - बालेवाडी येथील ममता चौक परिसरात नार्कोटिक्स विभाग आणि बाणेर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत मुंबईहून आलेल्या एका चारचाकी वाहनातून ९८ ग्रॅम मेफेड्रोन (एमडी) हा अमली पदार्थ जप्त केला. सुमारे ३६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे.

Loading content, please wait...
crime
Drugs
Arrested
Balewadi
Mephedrone