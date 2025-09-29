पुणे

Junnar News : मद्यपी डॉक्टरकडून शवविच्छेदनाचा प्रयत्न, जुन्नरच्‍या ग्रामीण रुग्‍णालयातील प्रकार; आरोग्य विभागाकडून चौकशी

Drunk Doctor on Duty : जुन्नर ग्रामीण रुग्णालयात बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत बालकाच्या शवविच्छेदनावेळी डॉक्टर दारूच्या नशेत आढळून आल्याने खळबळ उडाली असून, संबंधित डॉक्टरविरोधात चौकशी सुरू आहे.
पुणे : कर्तव्यावर असताना दारू पिऊन ‘तर्राट’ झालेल्‍या वैद्यकीय अधिकाऱ्याने नशेतच बिबट्याच्या हल्‍ल्‍यात मृत्युमुखी ‍पडलेल्‍या बालकाच्‍या मृतदेहाच्‍या शवविच्‍छेदनाचा प्रयत्‍न केला. संबंधित डॉक्‍टर हा नशेत असल्‍याचे लक्षात येताच नातेवाईक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित डॉक्‍टरला घेराव घालत त्‍याला जाब विचारत वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांच्‍या कानावर हा प्रकार घातला. हा प्रकार बुधवारी (ता. २४) जुन्नर येथील ग्रामीण रुग्‍णालयात घडला असून, आरोग्‍य विभागाने संबंधित डॉक्‍टरची समितीद्वारे चौकशी केली असून, लवकरच अहवाल सादर केला जाणार आहे.

