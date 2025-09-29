पुणे : कर्तव्यावर असताना दारू पिऊन ‘तर्राट’ झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याने नशेतच बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या बालकाच्या मृतदेहाच्या शवविच्छेदनाचा प्रयत्न केला. संबंधित डॉक्टर हा नशेत असल्याचे लक्षात येताच नातेवाईक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित डॉक्टरला घेराव घालत त्याला जाब विचारत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानावर हा प्रकार घातला. हा प्रकार बुधवारी (ता. २४) जुन्नर येथील ग्रामीण रुग्णालयात घडला असून, आरोग्य विभागाने संबंधित डॉक्टरची समितीद्वारे चौकशी केली असून, लवकरच अहवाल सादर केला जाणार आहे. .कुमशेत (ता. जुन्नर) येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात सिद्धार्थ केदार या सातवर्षीय बालकाचा मृत्यू झाला होता. रात्री बाराच्या सुमारास मृतदेह घेऊन नातेवाईक जुन्नर ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यासाठी गेले होते. त्या वेळी तेथे डॉ. राजेंद्र हांगे हे कर्तव्यावर होते. डॉ. हांगे हे बालकाचे शवविच्छेदन करत असताना नातेवाइकांना ते दारूच्या नशेत असल्याचा संशय आला. .त्यांनी डॉ. हांगे यांना बाहेर बोलावले व त्यांची चित्रफीत काढत त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. त्या वेळी डॉ. हांगे यांनी आपली तब्येत बरी नसल्याचे व खोकला येत असल्याने खोकल्याचे औषध घेतले आहे. त्यामुळे गुंगी येत असल्याचे सांगितले. मात्र नातेवाइकांनी त्यांच्या तोंडाला दारूचा वास येत असल्याचा आरोप करत वरिष्ठ डॉक्टरांना फोन करून घटनेची माहिती दिली..Pune News : कमला नेहरू रुग्णालयात खाटा वाढल्या, पण मनुष्यबळ आणि सुविधांचा अभाव.याबाबतची चित्रफीत प्रसारित झाल्यावर याबाबत पुणे परिमंडळाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनी या घटनेची चौकशी करण्यासाठी येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे प्रभारी अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड यांच्या अध्यक्षतेखाली सुपा ग्रामीण रुग्णालयाचे प्रभारी अधीक्षक डॉ. दीपक मुंडे यांची चौकशी समिती नेमली. या समितीने जुन्नर ग्रामीण रुग्णालयात शनिवारी (ता. २७) रोजी जाऊन चौकशी केली. यावेळी समितीने कर्तव्यावरील परिचारिका, शिपाई, वैद्यकीय अधिकारी व तक्रारदार तथा सामाजिक कार्यकर्त्या संध्या भगत व डॉ. हांगे यांचे जबाब नोंदवले..संबंधित वैद्यकीय अधिकारी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्वरूपावर कार्यरत आहेत. त्यांना तीन महिन्यापूर्वीच येथे कर्तव्यावर घेतले आहे. घटनेच्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती जाणून घेण्याच्या दृष्टीने जुन्नर ग्रामीण रुग्णालयातील संबंधितांचे जबाब नोंदवले असून, याबाबत लवकरच आरोग्य उपसंचालकांना अहवाल सादर केला जाणार आहे.डॉ. श्रीनिवास कोलोड, अध्यक्ष, चाैकशी समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.