Pune Crime: 'माझा गुन्हा का दाखल केला नाही?' संतापलेल्या महिलेचा पोलिस चौकीत धिंगाणा, वैद्यकीय अहवालात मोठा खुलासा

नऱ्हे पोलिस चौकीत दारूच्या नशेत आलेल्या ४१ वर्षीय महिलेने शासकीय कामकाजात मोठा अडथळा निर्माण केला. तिने आरडाओरडा करत पोलिस कर्मचाऱ्यांशी अरेरावी केली आणि शिवीगाळ केल्याप्रकरणी तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .या घटनेमुळे काही काळ चौकीतील कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. महिलेला शासकीय कामात अडथळा आणणे आणि गोंधळ घालणे या कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..तक्रारीसाठी आलेल्या महिलेचा संताप२७ मे रोजी ही महिला तक्रार देण्यासाठी नऱ्हे पोलिस चौकीत आली होती. तिच्या सांगण्यावरून समोरच्या व्यक्तीविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा नोंद करण्यात आला. मात्र, तिला हवा असलेला दखलपात्र गुन्हा दाखल न झाल्याने ती प्रचंड संतापली.संताप अनावर झालेल्या महिलेने चौकीत मोठ्याने आरडाओरडा सुरू केला. तिने पोलिस कर्मचाऱ्यांशी बोलणे आणि शिवीगाळ करणे सुरू केले. चौकीतून बाहेर जाण्याचे सांगितले असतानाही ती ऐकण्यास तयार नव्हती. यामुळे पोलिसांच्या नियमित शासकीय कामात मोठा व्यत्यय आला..वैद्यकीय तपासणीत नशेची पुष्टीपरिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलिसांनी त्या महिलेला वैद्यकीय तपासणीसाठी ससून रुग्णालयात पाठविले. तेथे डॉक्टरांनी केलेल्या तपासणीत ती दारूच्या नशेत असल्याचे स्पष्ट झाले. वैद्यकीय अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक यांच्या तक्रारीवरून तिच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आला..पोलिसांची भूमिकापोलिसांनी सांगितले की, महिला चौकीत येऊन कर्मचाऱ्यांच्या कामात सतत अडथळा आणत होती. तिच्या वागणुकीमुळे इतर कामे थांबली होती आणि वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. शेवटी वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे कारवाई करण्यात आली.ही घटना २७ मे रोजी घडली असून, त्यानंतर पोलिसांनी योग्य प्रक्रिया राबवत गुन्हा नोंदवला आहे. शासकीय कामकाजात अडथळा आणण्यासारख्या घटनांमध्ये पोलिसांकडून कठोर कारवाई केली जाते, असे या प्रकरणात दिसून आले.