DSK Depositors: डीएसके ठेवीदारांना मोठा दिलासा; विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर पैसे परत मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती

पुणे : बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्याकडे गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्याच्या प्रक्रियेला विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता गती मिळण्याची शक्यता आहे. डीएसके प्रकरणातील ठेवीदारांच्या रकमेच्या परताव्यासाठी जून २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .या याचिकेच्या माध्यमातून ठेवी परत मिळण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. त्यानंतर या प्रकरणातील विविध न्यायालयीन आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा पाठपुरावा सुरू आहे. कलम ७ अंतर्गत आदेशानंतर एमपीआयडी कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत दाखल अर्जावर विशेष न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर आता संबंधित मालमत्तेबाबत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग निर्माण झाला आहे. .आर्थिक गैरव्यवहारातील आरोपींच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई झाल्यानंतर त्या मालमत्तेचा कायदेशीर निपटारा करण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. यातून उपलब्ध होणाऱ्या रकमेतून कायद्यानुसार पात्र ठेवीदारांना परतावा देण्याचा मार्ग प्रशस्त होतो. मात्र, न्यायालयाचा आदेश झाला म्हणजे तत्काळ सर्व गुंतवणूकदारांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील, असे नाही..चार वर्षांपासून लढा ठेवी परत मिळण्यासाठी जून २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे विशेष न्यायालयाचा आदेश आणि त्यानंतर होणारी कार्यवाही गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे. आदेशाची अंमलबजावणी, संबंधित मालमत्तेबाबतची पुढील कारवाई, मालमत्तेचे मूल्यांकन किंवा विक्री, उपलब्ध निधी निश्चित होणे आणि पात्र गुंतवणूकदारांची पडताळणी अशा विविध टप्प्यांतून ही प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.४ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी विशेष न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने या प्रकरणाची चार सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. यात आदेशाच्या अंमलबजावणीची स्थिती, कायदेशीर प्रक्रिया आणि गुंतवणूकदारांच्या परताव्याबाबतच्या हालचालींवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.