पुणे

DSK Depositors: डीएसके ठेवीदारांना मोठा दिलासा; विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर पैसे परत मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती

DSK Depositors Get Hope of Faster Refund After Court Order: विशेष न्यायालयाच्या कलम ७ अंतर्गत आदेशामुळे जप्त मालमत्तेच्या निपटाऱ्याला वेग, पात्र ठेवीदारांना परताव्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता
DSK Investment Case Gets Key Court Relief as Depositors Hope for Faster Refund After Special Court Order

DSK Investment Case Gets Key Court Relief as Depositors Hope for Faster Refund After Special Court Order

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्याकडे गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्याच्या प्रक्रियेला विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता गती मिळण्याची शक्यता आहे. डीएसके प्रकरणातील ठेवीदारांच्या रकमेच्या परताव्यासाठी जून २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

Loading content, please wait...
pune
district
Refund
DSK
Investment
Marathi News Esakal
www.esakal.com