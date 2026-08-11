DSK Case: डीएसके प्रकरणात ठेवीदारांना मोठा दिलासा; ५७२ कोटींच्या मालमत्ता लिलावाच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय

पुणे: ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायद्यानुसार (एमपीआयडी) राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने येथील विशेष न्यायालयाला दिले आहेत. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. ठेवीदारांच्यावतीने ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर ही सुनावणी झाली. ही याचिका जून २०२० मध्ये दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर १५ सप्टेंबर २०२१ न्यायालयाने येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एमपीआयडी प्रकरणाचा अहवाल मागविण्याचे निर्देश दिले होते..ठेवीदार दीर्घकाळ प्रतीक्षेतयाचिकाकर्ते स्वतः या ठेवीदार आहेत. या गुन्ह्यात अनेक गुंतवणूकदार असून, आरोपींनी चालविलेल्या योजनेत गुंतवलेली रक्कम किमान काही प्रमाणात तरी परत मिळेल, या प्रामाणिक आशेवर ते दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा करीत आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले..सरकारने काय अर्ज दाखल केला आहे?डीएसके यांच्या जप्त करण्यात आलेल्या १९५ स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी येथील विशेष न्यायालयात केला आहे. आताच्या बाजार मूल्यानुसार या सर्व मालमत्तेची किंमत ५७२ कोटी १२ लाख ९५ हजार ६० रुपये आहे. मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करण्याबाबत तत्कालीन सरकारी वकील यांनी अर्ज केला होता. हा प्रकार २०१७ मध्ये उघडकीस आल्यानंतर डीएसके, त्यांची पत्नी, मुलगा, जावई, भाऊ व इतर नातेवाईक तसेच कंपनीतील पदाधिकारी आणि बँक ऑफ महाराष्ट्राचे पदाधिकारी अशा १९ जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यातील ११ जणांना जामीन झाला आहे. सुनेसह चौघांना अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. डीएसके यांनी ३५ हजार ठेवीदारांची दोन हजार ९१ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे पोलिसांच्या अहवालात नमूद आहे..न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीतील आकडेवारीमुदतठेव ठेवलेले ठेवीदार ३५,१३७ठेवीदारांनी केलेली गुंतवणूक २६४ कोटी रुपयेअल्पमुदतीचे विनातारण कर्ज २,३२४ कोटी रुपयेबँक खात्यात गोठवलेली रक्कम १२ कोटी रुपये.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.‘डीएसके’ यांना देणे असलेले घटकठेवीदारखासगी वित्तसंस्थाभागीदारी संस्थामधील गुंतवणूकदारसदनिकेसाठी पैसेदिलेले ग्राहकव्याजावर न भरलेला टीडीएसभागीदारी संस्थांचे विविध करडीएसके यांच्याकडेझालेली गुंतवणूकमुदतठेवकर्जरोखेअल्पमुदतीचे विनातारण कर्ज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.