पुणे

DSK Case: डीएसके प्रकरणात ठेवीदारांना मोठा दिलासा; ५७२ कोटींच्या मालमत्ता लिलावाच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय

DSK Depositors Get Relief Over 572 Crore Property Auction: ३५ हजार ठेवीदारांच्या फसवणुकीला न्यायालयीन गती; एमपीआयडी अंतर्गत १९५ स्थावर मालमत्तांच्या ५७२ कोटींच्या लिलाव अर्जावर विशेष न्यायालयाला तीन महिन्यांत निर्णयाचा आदेश
DSK Case Update High Court Directs Special Court to Decide Auction Plea for 572 Crore Properties Within Three Months

DSK Case Update High Court Directs Special Court to Decide Auction Plea for 572 Crore Properties Within Three Months

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायद्यानुसार (एमपीआयडी) राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने येथील विशेष न्यायालयाला दिले आहेत.

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