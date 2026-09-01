Pune News: घरकर्ज घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ‘ई-प्रमाण’ पोर्टल आता बँकांनाही मिळणार; कर्ज प्रक्रिया होणार सोपी

पुणे : नागरिकांना सर्टिफाईड दस्त (प्रमाणित प्रत) घरबसल्या ‘ई-प्रमाण’ या पोर्टलवर उपलब्ध करून दिल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत हे पोर्टल बँकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घरावरील कर्जासाठी नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांनी सादर केलेला दस्त खरा आहे का, यांची सत्यता पडताळणी करणे बँकांना शक्य होणार आहे. त्यामुळे बँकांना कर्ज वाटप करताना, तर नागरिकांना विनाविलंब कर्ज मिळण्यास मदत होणार आहे..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून नुकतेच नागरिकांना नोंदणीकृत दस्तऐवजाच्या प्रमाणित प्रती घरबसल्या मिळण्यासाठी ‘ई प्रमाण’ ही प्रणाली राज्यात लागू केली आहे. त्या पुढे पाऊल टाकत येत्या महिन्याभरात हे पोर्टल बँकांनाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून दस्ताबाबतची सर्व माहिती बँकांना त्यामुळे उपलब्ध होणार आहे. परिणामी एकाच मालमत्तेवर अनेक बँकांकडून कर्ज घेता येणार नाही..यातून बँकांची होणारी फसवणूक टळणार आहे. तसेच दस्ताबाबत होणाऱ्या सर्व कार्यवाहीचा इतिहास या तंत्रज्ञानातून ठेवला जाणार आहे. त्यातून संबंधित मालकाचीही फसवणूक टळणार आहे. या दस्ताच्या प्रत्येक पानावर दुय्यम निबंधकाची डिजिटल स्वाक्षरी असल्यामुळे दस्तामधील पानात अदलाबदल करणे ही शक्य होणार नाही..नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ‘ई प्रमाण’ नागरीकांना घरबसल्या उपलब्ध करून देण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर त्याची राज्यस्तरावर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविण्यात आलेलेपान दस्त नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या या पोर्टलवर संरक्षित करण्यात येत आहे. केवळ दस्त क्रमांक दिल्यानंतर बँकांना दस्ताची पडताळणी करता येणार आहे. .यासाठी बँकांना या पोर्टलवर लॉगिनची सुविधा दिली जाणार आहे. दस्त क्रमांक दिल्यानंतर बँका या लॉगिनमधून दस्त खरा किंवा खोटा याची पडताळणी करू शकणार आहेत. याच दस्ताच्या आधारे बँका संबंधित ग्राहकाला कर्ज देतील. बँकेने कर्ज दिल्यानंतर त्याची नोंद, मालकी हक्कात बदल झाल्यानंतर फेरफारद्वारे सातबारा उतारा व मालमत्ता पत्रकात होणारी नोंद तसेच काही कारणास्तव मालमत्ता वादग्रस्त झाल्यास बँकेकडून अथवा तपास यंत्रणांकडून मालमत्तेवर येणारी टाच याची देखील नोंद या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ठेवता येणार आहे. .Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.दस्तामध्ये छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांची देखील नोंद यात ठेवली जाणार आहे. तसेच एखाद्या मालमत्तेवर एकदा कर्ज घेतल्यानंतर दुसऱ्या बँकांकडून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केल्यास ब्लॉक चेनमुळे ते देखील उघड होणार असल्याने बँकांची फसवणूक टळणार आहे. दस्ताची डिजिटल प्रिंट अन्य सरकारी कामांसाठी देखील वापरता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.