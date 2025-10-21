पुणे
Wadaj Oxygen Park: 'पर्यावरणपूरक दिपोत्सवाने उजळला वडजचा ऑक्सिजन पार्क'; पर्यावरण पूरक ४०० पाण्याचे दिवे लावले
Sustainable festival: पर्यावरणातील झाडे व जैव विविधता मानवाची जीवन ज्योत तेवत ठेवण्याचे महान कार्य करत असतात त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व जागृकता निर्माण व्हावी हेच ध्येय असल्याने हा पर्यावरण पूरक उपक्रम राबविण्यात आला असल्याचे खरमाळे यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले.
जुन्नर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मन की बात मध्ये गौरवलेल्या वडज ता.जुन्नर येथील ऑक्सिजन पार्कमध्ये पर्यावरणपूरक दिपोत्सव साजरा करण्यात आला. पर्यावरण प्रेमी वनरक्षक रमेश खरमाळे यांच्या कल्पनेतून हा प्रकल्प साकारत आहे.दीपोत्सवातून पर्यावरणाचे महत्त्व घरोघरी पोचविण्याच्या उद्देशाने येथे पर्यावरण पूरक ४०० पाण्याचे दिवे लावण्यात आले.यामुळे ऑक्सिजन पार्क दिपोत्सवानी उजळून निघाला होता.