"Unique eco-friendly verdict: Drunk and Drive accused planting trees as part of punishment."

Junnar News: 'ड्रंक अँड ड्राईव्ह आरोपींना आर्थिक दंडाबरोबर दोन वृक्ष लावण्याचा आदेश'; लोकन्यायालयातील पर्यावरणपूरक निर्णयाचे होतेय कौतुक

Unique Lok Adalat Verdict: न्यायालयाच्या पर्यावरणाला पोषक कृती करण्याचे आदेशाने न्यायदानाबरोबर पर्यावरणाप्रती आम्ही देखील कटीबद्ध आहोत असा संदेश दिला आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याची चर्चा होत असताना न्यायालयाच्या पर्यावरणपूरक अनोख्या न्यायदानाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
जुन्नर:  येथील लोक न्यायालयात मद्यप्राशन करून गाडी चालवणाऱ्यांना  (ड्रंक अँड ड्राईव्ह) आर्थिक दंडाबरोबरच  वृक्षारोपण करण्याची शिक्षा देण्यात आली. या अनोख्या शिक्षेचे पर्यावरण प्रेमींकडून स्वागत होत आहे. सहदिवाणी न्यायाधीश अनंत बाजड यांनी ही शिक्षा ठोठावत न्यायदान प्रक्रियेत एक नवीन संकल्पना मांडली.

