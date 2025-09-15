माेठी बातमी! ‘सारथी शिष्यवृत्ती बंद’मुळे शिक्षण धोक्यात; अल्प उत्पन्न गटातील ७० हजार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर परिणाम

पुणे : मराठा समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहावे आणि त्यांचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, या उद्देशाने ‘छत्रपती शाहू महाराज प्रशिक्षण, संशोधन व मानव विकास संस्थे’तर्फे (सारथी) २०२२ मध्ये ‘छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना’ सुरू करण्यात आली. मात्र, आता ही योजना बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ७० हजार विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होणार असून, त्यामध्ये पुण्यातील सुमारे सात हजार ५०० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत आणि तत्सम संस्थांसाठी सर्वंकष धोरण तयार करताना, अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. या समितीने २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत ‘छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना’ बंद करण्याचा निर्णय घेतला. ‘सारथी’मध्ये सुरू असलेली योजना ‘बार्टी’ आणि ‘महाज्योती’ संस्थांमध्ये सुरू नसल्याचा दाखला देत, हा निर्णय घेण्यात आला. शिष्यवृत्ती बंद झाल्यामुळे शिक्षणाची संधी हिरावली जाण्याची भीती विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले..याविषयी ‘सकाळ’ने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, माझे आई-वडील शेतीत काम करून घर चालवतात. त्यांना माझ्या शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने माझे शिक्षण बंद होणार होते. ही शिष्यवृत्ती मिळाल्याने मला पुढे शिकता येत होते. आता ही योजना बंद झाली, तर आमच्यासारख्या मुलांचे शिक्षण थांबेल की काय, अशीभीती वाटते..मराठा समाजातील साडेतीन लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेली ही महत्त्वाची शिष्यवृत्ती बंद झाल्याने समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला आहे. एकीकडे मराठा समाजासाठी ‘हैदराबाद गॅझेट’ लागू करून दुसरीकडे मराठा समाजातील तळागाळातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद केली जात आहे. महायुती सरकार मराठा समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम करत आहे.- सचिन आडेकर, मराठा क्रांती मोर्चा, पुणे शहर समन्वयक.दर महिन्याला मिळणारी शिष्यवृत्ती माझ्या पुस्तके, वही आणि प्रवासाचा खर्च भागवत होती. माझ्या घरची परिस्थिती खूप बिकट आहे. ही योजना बंद झाली, तर शिक्षण सोडून घरची कामे करावी लागतील. अशी वेळ येईल, याचा विचार करताच डोळ्यांत पाणी येते.- एक विद्यार्थी.शाळेत जायचे, शिकायचे आणि पुढे काहीतरी मोठे करायचे हे स्वप्न होते. शिष्यवृत्तीमुळे ते शक्य होते. आता ती योजना बंद झाली, तर आमच्यासारख्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे. शिक्षणाची दारे बंद झाली, तर आम्हाला कोण आधार देणार?- एक विद्यार्थी.आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.दृष्टीक्षेपात...२०२२‘छत्रपती राजाराम महाराज सारथीशिष्यवृत्ती योजना’ सुरू२९ एप्रिल २०२५समितीच्या बैठकीत योजना बंद करण्याचा निर्णयसुमारे ७० हजारबंदचा राज्यातील विद्यार्थ्यांवर परिणामसात हजार ५००पुण्यातील विद्यार्थ्यांचा समावेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.