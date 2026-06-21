पुणे

Maharashtra Education: शिक्षण आयुक्तांचा आदेश! विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळतोय का? आता शिक्षणाधिकारीच करणार शाळांमध्ये जाऊन तपासणी

Maharashtra education officers to visit schools regularly: मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके, दुपारचे जेवण व ‘आनंददायी शनिवार’सह सर्व शासकीय योजनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष तपासण्यासाठी शिक्षणाधिकारी आता नियमित शाळा भेटी घेणार
Education Department Tightens Oversight; Officers to Inspect Schools Across Maharashtra

Education Department Tightens Oversight; Officers to Inspect Schools Across Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत दुपारचे भोजन यांसह ‘आनंददायी शनिवार’सारख्या उपक्रमांबरोबर विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होते की नाही, हे तपासण्यासाठी आता शिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरावे लागणार आहे.

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