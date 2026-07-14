Maharashtra Egg Prices: महाराष्ट्रात अंड्यांचे दर विक्रमी; उत्पादन घटल्याने घाऊक दर शेकडा ७७० रुपये; ग्राहकांना महागाईचा फटका

-सुदाम बिडकर पारगाव: यावर्षीच्या उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानामुळे कोंबड्यांची मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मरतूकीचा फटका पोल्ट्री उद्योगाला बसल्याने राज्यातील अंडी उत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे. बाजारातील अंड्यांचा पुरवठा कमी झाला असून, त्याचा थेट परिणाम दरवाढीवर झाला आहे. सध्या घाऊक बाजारात अंड्यांचा दर प्रति शेकडा ७७० रुपयांवर पोहोचला असून, किरकोळ बाजारात प्रति अंडे १० रुपये दराने विक्री होत आहे. अंड्याच्या दरातील आतापर्यंतचा हा उच्चांक मानला जात आहे. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.मे महिन्यात अंड्यांचा घाऊक दर प्रति शेकडा ४८० ते ५२० रुपये होता. त्यानंतर जूनपासून बाजारात हळूहळू तेजी सुरू झाली आणि दर ६८० रुपये प्रति शेकडा या पातळीवर पोहोचले. जुलैच्या सुरुवातीला पुरवठ्यात आणखी घट झाल्याने दरात पुन्हा वाढ होऊन शेकडा दर ७०० रुपयांच्या पुढे गेला. उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णतेमुळे अनेक पोल्ट्री फार्ममध्ये कोंबड्यांचा मृत्यू वाढला. त्याचबरोबर उष्णतेच्या ताणामुळे अंडी देण्याचे प्रमाणही घटले. परिणामी मागणी जास्त त्या तुलनेने पुरवठा नसल्याने अंड्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे..पोल्ट्री फार्ममधील उत्पादन पूर्ववत होईपर्यंत अंड्यांचा पुरवठा मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अल्पावधीत अंड्यांचे दर तेजीतच राहतील, असा अंदाज बाजारातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पावसाळ्यात सर्वसाधारणपणे अंड्यांच्या मागणीत वाढ होत असते. या काळात आधीच उत्पादन घटले असल्याने बाजारातील तुटवडा अधिक तीव्र झाला आहे. उत्पादन पूर्वपदावर येण्यासाठी काही आठवड्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने सध्या तरी अंड्यांच्या दरात मोठी घट होण्याची शक्यता कमी असल्याचे पोल्ट्री व्यावसायिकांचे मत आहे..दरवाढीचा परिणाम थेट ग्राहकांवर होत असून, हॉटेल व्यवसाय, बेकरी उद्योग आणि अंड्यांवर आधारित खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या व्यावसायिकांचाही खर्च वाढला आहे. दुसरीकडे, ज्या पोल्ट्री उत्पादकांकडे उत्पादन टिकून आहे, त्यांना वाढीव दराचा काही प्रमाणात फायदा होत असला, तरी पोल्ट्री खाद्य बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लागणाऱ्या सोयाबीनच्या दरात झालेली मोठी वाढ त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढल्याने दरवाढीचा लाभ मर्यादित असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील जाणकार सांगतात..मागील काही महिन्यात बाजारात सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात दर वाढ झाल्याने अंडी उत्पादन घेण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या लेअर पोल्ट्रीफार्म शेड साठी लागणारे बांधकाम साहित्य त्यामध्ये लोखंड, सिमेंट , लोखंडी जाळ्या, पिंजरे , पाण्याचे पाईप लाईन , खाद्य बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल या सर्वांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली एका अंड्यासाठी सुमारे साडेचार ते पाच रुपये उत्पादन खर्च येऊ लागला त्या तुलनेत अंड्याला दर मिळत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात तोटा होऊ लागल्याने अनेकांनी लेअर पोल्ट्री फार्म बंद केले. नवीनही लेअर फार्म उभे राहत नसल्याने बाजारात अंड्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. अंडी हा प्रथिनांचा सर्वात स्वस्त आणि उत्तम स्रोत आहे. यामध्ये व्हिटॅमिन्स आणि खनिजे असतात. त्यामुळे लोक रोजच्या आहारात अंड्यांचा वापर वाढवत आहेत. व्यायाम करणारे खेळाडू आणि तरुणांमध्ये स्नायू मजबूत करण्यासाठी अंड्यांची मागणी खूप जास्त असते. त्याच बरोबर केक, बिस्किटे आणि अनेक फास्ट फूड (उदा. चायनीज पदार्थ, ऑम्लेट) बनवण्यासाठी अंड्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो त्यामुळे दिवसेंदिवस अंड्याला मागणी वाढत आहे. पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त त्यामुळे अंड्याचे दर वाढले आहे. पुरवठा वाढेपर्यंत हा दर असाच टिकून राहील असे सांगितले.- डॉ.प्रसन्न पेडगावकर (महाव्यवस्थापक – वेकिंज ).Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट. अंडी उत्पादन करणाऱ्या कोंबड्यांच्या पोल्ट्री उद्योगासाठी भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणावर येतो. मागील दोन वर्षापूर्वी कोंबड्यांच्या खाद्याच्या कच्चा मालाचे वाढलेले बाजारभाव त्या पटीत अंड्याचे दर कमी मिळत होते त्यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांना तोटा सहन करावा लागत होता आता अंड्यांना चांगला बाजारभाव मिळत असल्याने पोल्ट्री व्यावसायला चांगले दिवस येतील असे सांगितले.- आदित्य मारुती बढेकर ( पोल्ट्री व्यावसायिक , जारकरवाडी ता. आंबेगाव ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.