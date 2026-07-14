पुणे

Maharashtra Egg Prices: महाराष्ट्रात अंड्यांचे दर विक्रमी; उत्पादन घटल्याने घाऊक दर शेकडा ७७० रुपये; ग्राहकांना महागाईचा फटका

Wholesale egg price ₹770 per hundred: उष्णतेमुळे कोंबड्यांचा मृत्यू, उत्पादन घटले; अंड्यांचा पुरवठा कमी झाल्याने घाऊक दर शेकडा ७७०, किरकोळ बाजारात प्रति अंडे १० रुपये; ग्राहक, हॉटेल व बेकरी उद्योग महागाईच्या फटक्यात
Heatwave Cuts Egg Production, Maharashtra Sees Sharp Rise in Egg Prices

Heatwave Cuts Egg Production, Maharashtra Sees Sharp Rise in Egg Prices

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-सुदाम बिडकर

पारगाव: यावर्षीच्या उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानामुळे कोंबड्यांची मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मरतूकीचा फटका पोल्ट्री उद्योगाला बसल्याने राज्यातील अंडी उत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे. बाजारातील अंड्यांचा पुरवठा कमी झाला असून, त्याचा थेट परिणाम दरवाढीवर झाला आहे. सध्या घाऊक बाजारात अंड्यांचा दर प्रति शेकडा ७७० रुपयांवर पोहोचला असून, किरकोळ बाजारात प्रति अंडे १० रुपये दराने विक्री होत आहे. अंड्याच्या दरातील आतापर्यंतचा हा उच्चांक मानला जात आहे.

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