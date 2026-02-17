पुणे

Eknath Shinde: पहलगाममध्ये मृत्युमुखी जगदाळेंच्या मुलीस सेवेत घ्या; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे पुणे महापालिकेस निर्देश!

Compassionate job order After Pahalgam Death incident: आसावरी जगदाळेला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे शिंदेंचे निर्देश
Eknath Shinde
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले पुण्यातील संतोष जगदाळे यांची मुलगी आसावरी जगदाळेला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

