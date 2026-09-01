Lonavala News: आधी सुविधा द्या, मगच रोपवे!’ एकवीरा देवी मंदिर परिसरातील मागण्यांसाठी ग्रामस्थांचा महामार्गावर रास्ता रोको

लोणावळा : श्री क्षेत्र एकवीरा देवी देवस्थान परिसरातील प्रलंबित मूलभूत सुविधा आणि स्थानिकांच्या विविध मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वेहरगाव व दहिवली ग्रामस्थांनी आक्रमक आंदोलन केले. ‘आधी मूलभूत सुविधा द्या, त्यानंतरच रोपवेचा विचार करा’ अशी ठाम भूमिका घेत ग्रामस्थांनी मंदिराच्या पायथ्यापासून मुंबई-पुणे महामार्गापर्यंत मोर्चा काढत काही काळ रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.एकवीरा देवी मंदिर परिसरातील प्रस्तावित रोपवे प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला. रोपवे उभारण्यापूर्वी मंदिर परिसरातील पाणीपुरवठा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वाहतूक व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा यासह आवश्यक मूलभूत सुविधा सक्षम कराव्यात, अशी मागणी आंदोलकांनी केली..रोपवे प्रकल्पामुळे भाविक व पर्यटकांची वाहतूक थेट रोपवेमार्फत झाल्यास मंदिर परिसरातील स्थानिक दुकानदार, व्यावसायिक तसेच अन्य घटकांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. ‘आमचा विकासाला विरोध नाही; मात्र स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारा विकास नको,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली. रोपवे प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी मागणीही करण्यात आली..मंदिर परिसरातील अनधिकृत वाहतूक आणि अस्ताव्यस्त पार्किंगच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. वनविभागाच्या जागेतील वाहनतळ ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करून त्याचे योग्य नियोजन करावे, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली. .आंदोलनात महिला, तरुण आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लोणावळा शहर पोलिस तसेच लोणावळा ग्रामीण पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.तीन सप्टेंबरला संबंधित विभागांची बैठकरास्ता रोको सुरू असताना तहसीलदार विक्रम देशमुख तसेच इतर अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन ग्रामस्थांशी चर्चा केली. तीन सप्टेंबर रोजी संबंधित सर्व विभागांची बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.