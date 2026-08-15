पुणे

El Nino Alert : पुढील वर्षाच्या मॉन्सूनबाबत हवामान विभागाचे मोठे संकेत! प्रशांत महासागराचे तापमान होणार कमी; 'एल निनो' ओसरणार? 'नोआ'च्या अहवालाने वाढवली चिंता

What Does the Latest NOAA CPC El Nino Forecast Say? : विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरातील वाढत्या तापमानामुळे २०२६ च्या अखेरीस तीव्र एल निनो विकसित होण्याची शक्यता आहे.
What is the latest El Nino forecast for 2026?

What is the latest El Nino forecast for 2026?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-मयुरेश प्रभुणे

पुणे : अमेरिकी हवामानशास्त्र संस्था ‘नोआ’च्या क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटरने (सीपीसी) नुकत्याच वर्तविलेल्या अंदाजानुसार जानेवारी २०२७ पासून विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराचे तापमान कमी होण्याची शक्यता असून, पुढील वर्षीच्या मॉन्सूनच्या आगमनापर्यंत प्रशांत महासागरात ‘न्यूट्रल’ स्थिती निर्माण होऊ (Why Is Pacific Ocean Temperature Rising?) शकते.

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