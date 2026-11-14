पुणे

ElNino2026: एल निनो डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीजवळ ;सर्वाधिक तापमानाची शक्यता; जूनमध्ये न्यूट्रल स्थितीचा ‘सीपीसी’चा अंदाज

El Nino Forecast 2026: प्रशांत महासागरातील एल निनो सर्वोच्च तीव्रतेकडे वाटचाल करत असून, डिसेंबरमध्ये तापमान सरासरीपेक्षा ३ अंशांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात २० दिवसांत तिसरे चक्रीवादळ निर्माण होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.
Pacific Ocean El Nino conditions intensify as a potential cyclone develops over the Bay of Bengal.

Pacific Ocean El Nino conditions intensify as a potential cyclone develops over the Bay of Bengal.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : प्रशांत महासागरातील एल निनो सध्या सर्वोच्च पातळीजवळ पोहोचत असून, डिसेंबरमध्ये तेथील तापमान सरासरीपेक्षा ३.०७ अंश सेल्सिअस अधिक नोंदले जाऊ शकते, असा अंदाज अमेरिकी हवामानशास्त्र संस्था ‘नोआ’च्या क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटरने (सीपीसी) जाहीर केला आहे. फेब्रुवारीपासून प्रशांत महासागराचे तापमान सरासरीच्यावर दोन अंशांपर्यंत येण्याचा अंदाज असून, पुढील वर्षी जूनमध्ये न्यूट्रल स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आता ७५ टक्के झाली आहे, असे ‘सीपीसी’च्या अंदाजात म्हटले आहे.

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