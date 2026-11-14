ElNino2026: एल निनो डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीजवळ ;सर्वाधिक तापमानाची शक्यता; जूनमध्ये न्यूट्रल स्थितीचा ‘सीपीसी’चा अंदाज

पुणे : प्रशांत महासागरातील एल निनो सध्या सर्वोच्च पातळीजवळ पोहोचत असून, डिसेंबरमध्ये तेथील तापमान सरासरीपेक्षा ३.०७ अंश सेल्सिअस अधिक नोंदले जाऊ शकते, असा अंदाज अमेरिकी हवामानशास्त्र संस्था ‘नोआ’च्या क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटरने (सीपीसी) जाहीर केला आहे. फेब्रुवारीपासून प्रशांत महासागराचे तापमान सरासरीच्यावर दोन अंशांपर्यंत येण्याचा अंदाज असून, पुढील वर्षी जूनमध्ये न्यूट्रल स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आता ७५ टक्के झाली आहे, असे ‘सीपीसी’च्या अंदाजात म्हटले आहे..‘सीपीसी’ने दिलेल्या माहितीनुसार, विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या पूर्व भागाचे तापमान सध्या सरासरीपेक्षा ४.४ अंशांनी जास्त नोंदले जात आहे. महासागरात विक्रमी तीव्रतेचा (सरासरीपेक्षा २.५ अंशांपेक्षा जास्त तापमान) एल निनो विकसित होण्याची शक्यता गेल्या महिन्याच्या तुलनेत कमी झाली असून, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये एल निनो सर्वोच्च पातळीवर पोचण्याची शक्यता ६० टक्के आहे. गेल्या महिन्यातील अंदाजात हीच शक्यता नोव्हेंबरसाठी सर्वाधिक ८३ टक्के, तर डिसेंबरसाठी ७० टक्के वर्तविण्यात आली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत तीव्र ते अतितीव्र स्वरूपाचा एल निनो सक्रिय राहण्याची शक्यता ७९ टक्के आहे..‘सीपीसी’च्या अंदाजानुसार, पुढील वर्षी मार्चमध्ये प्रशांत महासागराचे तापमान सरासरीपेक्षा १.३ अंश, एप्रिलमध्ये ०.७ अंश, तर मेमध्ये सरासरीपेक्षा ०.३ अंश जास्त नोंदले जाण्याची शक्यता आहे. सरासरीपेक्षा ०.५ अंशांच्या दरम्यान तापमान आल्यामुळे मे महिन्यात न्यूट्रल स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असून, जुलैपर्यंत तेथील तापमान आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे..२० दिवसांतील तिसऱ्या चक्रीवादळाचा अंदाजआग्नेय बंगालच्या उपसागरात शुक्रवारी कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले असून, पुढील दोन दिवसांत त्याची तीव्रता वाढून तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतर होण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविला आहे. पश्चिम-वायव्य दिशेकडे सरकताना या क्षेत्राची तीव्रता आणखी वाढून १६ नोव्हेंबरला त्याचे ‘अक्वान’ चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात गेल्या २० दिवसांत तयार झालेले हे तिसरे चक्रीवादळ ठरणार आहे. कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढल्यावरच चक्रीवादळ कोणत्या भागात जमिनीवर प्रवेश करू शकेल याविषयी सांगता येईल, असे हवामानशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.