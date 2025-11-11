Asian Athletics : 'हरिश्चंद्र थोरातांची वयाच्या बहात्तरीत पदकांची कमाई'; आशियाई ॲथलेटिक्स आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पटकावले रौप्य, कांस्य पदक

- नवनाथ भेकेनिरगुडसर : वयाच्या बहात्तरीत देखील आंबेगाव तालुक्यातील खडकी फाटा येथील हरिश्चंद्र रामभाऊ थोरात यांची पदकांची कमाई सुरूच आहे. चेन्नई येथे पार पडलेल्या आशियाई मास्टर ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत हरिश्चंद्र रामभाऊ थोरात यांनी ५००० मीटर चालणे मध्ये रौप्य पदक तर १०००० मीटर धावणे मध्ये कांस्य पदक पटकावण्याची कामगिरी केली आहे..Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात.. . गेल्या १२ वर्षात १२५ स्पर्धेत १४५ पदकांची कमाई थोरात यांनी केली आहे. चेन्नई(तमिळनाडू) येथील जय हिंद नेहरू स्टेडियमवर ५ ते ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी २३ व्या अशिया मास्टर्स ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा पार पडल्या. या स्पर्धेत भारत बांगलादेश, चायनीज, तायपोई, होंग कोंग, इंडोनेशिया इराण, जपान जॉर्डन, कझाकस्तान, कुवेत,मलेशिया, मालदीव मंगोलिया, सिंगापूर नेपाळ, चीन, फिलिपिंस, सौदी अरेबिया श्रीलंका, थायलंड ऊझबेकिस्तान अशा एकूण २२ देशांनी सहभाग घेतला. .या स्पर्धेत भारताकडून खेळताना खडकी फाटा येथील हरिश्चंद्र रामभाऊ थोरात (वय ७२) यांनी ५००० मीटर चालणे मध्ये रौप्य पदक तर १०००० मीटर धावणे मध्ये कांस्य पदक पटकावले. चौकट:१)हरिश्चंद्र रामभाऊ थोरात यांनी गेल्या १२ वर्षात मॅरेथॉन सह सर्व स्पर्धेत तसेच राज्य,राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय यामधील एकूण १२५ स्पर्धेत आतापर्यंत १४५ पदके पटकावली आहेत. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.२)राज्यस्तरीय,राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत २६ सुवर्णपदक,८ रौप्यपदक आणि ३ कांस्यपदक. ३)आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया,मलेशिया,श्रीलंका,भारत(मंगलोर,कर्नाटक) आणि आता भारत(चेन्नई,तामिळनाडू)याठिकाणी ८ सुवर्णपदक,२ रौप्यपदक आणि ३ कांस्यपदक पटकावली आहेत. ४) राज्य आणि राष्ट्रीय स्पर्धेत १८ सुवर्णपदक,६ रौप्यपदक. फोटो खाली ओळ:चेन्नई(तामिळनाडू)येथे पार पडलेल्या आशियाई मास्टर ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत खडकी फाटा(ता.आंबेगाव) येथील हरिश्चंद्र रामभाऊ थोरात यांनी दोन स्पर्धेत रौप्य आणि कांस्य पदक पटकावले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.