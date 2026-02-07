पुणे

Uruli Kanchan News : प्रयागधाम येथे तीन बोगस मतदार रंगेहाथ पकडले; तीन जण पसार, दोन महिलांचाही समावेश...

जिल्हा परिषद शाळेच्या मतदार केंद्रावर मतदान प्रक्रियेला काळीमा फासणारा गंभीर प्रकार राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आणला समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
उरुळी कांचन - कोरेगाव मूळ पंचायत समिती गणातील प्रयागधाम (ता. हवेली) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या मतदार केंद्रावर मतदान प्रक्रियेला काळीमा फासणारा गंभीर प्रकार राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी समोर आणला आहे.

