Pune: कामासाठी इमारतीमध्ये गेले; पण कुत्रा मागे लागला अन्...; सारंच संपलं! पुण्यात 'त्या' इलेक्ट्रिशियनसोबत काय घडलं?

पुण्यातील कसबा पेठेत एक दुःखद घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका ४५ वर्षीय इलेक्ट्रिशियनचा कुत्र्यापासून वाचण्याचा प्रयत्न करताना मृत्यू झाला आहे. तिसऱ्या मजल्यावरून पडून त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी मृताच्या पत्नीने पोलिसात तक्रार केली आहे. यानंतर पोलिसांनी कुत्र्याच्या मालकावर निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की, कुत्रा योग्य नियंत्रणात नव्हता..मिळालेल्या माहितीनुसार, कुत्रा मागे लागल्याने घाबरून पळाला. पण थेट सोसायटीच्या डक्टमध्ये पडला. यामुळे पुण्यातील इलेक्ट्रिशियनचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. रमेश गायकवाड (वय ४५) असे मृत्युमुखी पडलेल्या इलेक्ट्रिशियनचे नाव आहे. पुण्यातील कसबा पेठेत ही धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी कुत्र्याचा मालक सिद्धार्थ दिलीप कांबळे (वय २४) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Pune News : लगड मळा चौकातील कोंडी शिगेला; बंद सिग्नलमुळे १५ मिनिटांचा प्रवास तासभर वाढतोय!.याप्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रमेश गायकवाड हे इलेक्ट्रिशियन आहेत. १ ऑक्टोबर रोजी ते काम करण्यासाठी कसबा पेठेतील सिद्धिविनायक अपार्टमेंटमध्ये एका सहकाऱ्यासोबत आले होते. अपार्टमेंटच्या तिसऱ्या मजल्यावर असतानाच चौथ्या मजल्यावर सिद्धार्थ कांबळे यांचा कुत्रा गायकवाड यांच्या मागे लागला. त्यामुळे भयभीत झालेले गायकवाड हे जिन्यावरून पळत होते. .Maharashtra Leopard : मानव-बिबट संघर्षावर उपाय; नसबंदीसाठी राज्य सरकारचा हिरवा झेंडा!.पळता पळता ते थेट इमारतीच्या डक्टमधून खाली पडले. गंभीर जखमी झालेल्या रमेश गायकवाड यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र उपचार सुरू असताना त्यांचा अखेर मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर आरोपी सिद्धार्थ कांबळेने कुत्रा पाळण्याबाबत योग्य ती खबरदारी घेतली नाही, म्हणून त्याच्याविरोधात फरासखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मृताच्या पत्नीने त्याच्याविरोधात तक्रार केली आहे. या प्रकरणी तपास सुरू आहे.