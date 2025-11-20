पुणे

Pune: कामासाठी इमारतीमध्ये गेले; पण कुत्रा मागे लागला अन्...; सारंच संपलं! पुण्यात 'त्या' इलेक्ट्रिशियनसोबत काय घडलं?

Pune Electrician Dies After Chased By Dog: पुण्याच्या कसबा पेठमध्ये कुत्रा मागे लागल्याने तिसऱ्या मजल्यावरून कोसळून इलेक्ट्रिशियनचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे.
Vrushal Karmarkar
पुण्यातील कसबा पेठेत एक दुःखद घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका ४५ वर्षीय इलेक्ट्रिशियनचा कुत्र्यापासून वाचण्याचा प्रयत्न करताना मृत्यू झाला आहे. तिसऱ्या मजल्यावरून पडून त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी मृताच्या पत्नीने पोलिसात तक्रार केली आहे. यानंतर पोलिसांनी कुत्र्याच्या मालकावर निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की, कुत्रा योग्य नियंत्रणात नव्हता.

