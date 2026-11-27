मंचर - डिंभे, भीमाशंकर आणि पश्चिम आदिवासी भागातील कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे तसेच वारंवार वीज खंडित होण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी डिंभे येथे ३३/११ केव्ही क्षमतेचे नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. श्रीक्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्यांतर्गत या प्रकल्पासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतून (डीपीडीसी) तीन कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची माहिती माजी विधानसभा अध्यक्ष व आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..आंबेगाव तालुक्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागातील वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी वळसे पाटील यांनी शासन आणि महावितरणकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आले असून जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव यांनी ता.२३ नोव्हेंबर रोजी या कामास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे..या प्रकल्पांतर्गत डिंभे येथे ३३/११ केव्ही क्षमतेचे (१ बाय ५ एमव्हीए) नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये अत्याधुनिक सबस्टेशन मॉनिटरिंग यंत्रणा, ३३ केव्ही फीडर बे, नदी ओलांडणीसाठी विशेष वीज वाहिनी, ३३ केव्ही व ११ केव्ही वीज वाहिन्यांचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. तसेच वीजदाब नियंत्रित ठेवण्यासाठी ११ केव्ही क्षमतेची १.२ एमव्हीएआर कॅपॅसिटर बँक आणि आवश्यक ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यात येणार आहेत..महावितरणच्या मंचर विभागामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. पुढील १५ कामकाजाच्या दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू करून दोन महिन्यांच्या आत कार्यारंभ आदेश देण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत..नवीन उपकेंद्रामुळे डिंभे, भीमाशंकर आणि पश्चिम आदिवासी भागातील वीज ग्राहकांना अखंडित व योग्य दाबाने वीजपुरवठा होण्यास मदत होणार आहे. शेतीपंप, लघुउद्योग आणि व्यावसायिकांना याचा लाभ मिळेल. तसेच श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथे देशभरातून येणाऱ्या भाविकांनाही अधिक चांगल्या वीज सुविधांचा लाभ मिळणार असून कृषी व पर्यटन विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास आमदार वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.