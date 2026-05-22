11th Online Admission: अकरावी ऑनलाइन प्रवेश संकेतस्थळ ठप्प; ‘ट्रॅफिक जाम’मुळे विद्यार्थ्यांची तारांबळ, प्रक्रियेला पुन्हा मुदतवाढ

पुणे : राज्यातील अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत अर्जाचा भाग दोन आणि महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम नोंदविताना शुक्रवारी संकेतस्थळावर 'ट्रॉफिक जाम' झाल्याने पुन्हा एकदा ते ठप्प झाल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान, संकेतस्थळातील तांत्रिक अडचण दूर करण्यात आली असून प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रवेशाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार आता या फेरीसाठी विद्यार्थ्यांना येत्या सोमवारपर्यंत (ता. २५) नोंदणी आणि महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम नोंदविता येणार आहे. तर पहिल्या फेरीची निवड यादी येत्या शुक्रवारी (ता. २९) जाहीर केली जाणार आहे..संपूर्ण राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत पहिल्या नियिमत फेरीची प्रक्रिया गुरूवारपासून सुरू करण्यात आली. परंतु, फेरी सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी संकेतस्थळ काही काळासाठी बंद पडले. संकेतस्थळातील तांत्रिक अडचण दूर करून त्याचदिवशी दुपारनंतर संकेतस्थळ पूर्ववत करण्यात आले. दरम्यान, शुक्रवारी देखील संकेतस्थळ ठप्प झाल्याचे दिसून आले. प्रवेशाचा अर्ज भरताना महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम नोंदविताना पुरेसे महाविद्यालयांचे पर्याय उपलब्ध न होणे, संकेतस्थळावर कागदपत्रे अपलोड होताना संकेतस्थळ ठप्प होणे, अर्ज भरताना प्रक्रिया पुढे न सरकणे अशा अडचणींचा सामाना विद्यार्थी-पालकांना करावा लागला..ऐन प्रवेशाच्या उंबरठ्यावर तांत्रिक गोंधळ उडाल्याने हजारो विद्यार्थी आणि पालक प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. विद्यार्थी-पालक सकाळपासून संगणकासमोर ठाण मांडून बसले होते. मात्र, अर्ज भरताना अचानक संकेतस्थळ बंद पडणे, वारंवार लॉग आऊट होणे किंवा पेज लोड न होणे अशा समस्यांचा डोंगर उभा राहिला. परिणामी विद्यार्थी-पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..''एकाच वेळी असंख्य विद्यार्थी-पालकांनाकडून अकरावीच्या प्रवेशाचे संकेतस्थळ वापरण्यात आले. अर्ज भरताना, कागदपत्रे अपलोड करताना किंवा महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम देताना विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात संकेतस्थळावरील प्रक्रिया मोठ्या कालावधीसाठी तशीच सुरू ठेवण्यात आली. परिणामी संकेतस्थळावर 'ट्रॉफिक जाम' झाले आणि संकेतस्थळाचा वेग मंदावला. संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचण दूर करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.''- डॉ. महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभाग. अकरावीच्या प्रवेशाचे सुधारित वेळापत्रक:कार्यवाहीचा तपशील : कालावधी- नवीन विद्यार्थ्यांची नोंदणी, अर्जाच्या भाग एकमध्ये बदल करणे, महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम नोंदविणे : २५ मे पर्यंत- अलॉटमेंटची प्रक्रिया : २६ ते २८ मे- महाविद्यालयाची निवड यादी जाहीर होणे, कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रवेशासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाची यादी दिसणे, कट-ऑफ जाहीर होणे : २९ मे- वाटप झालेल्या महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित करणे, प्रवेश नाकारणे, प्रवेश रद्द करणे : २९ मे ते ३ जून- रिक्त जागांचा तपशील जाहीर करणे : ६ जून.