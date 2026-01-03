Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!

-नवनाथ भेकेनिरगुडसर : शिंगवे (ता.आंबेगाव) येथील साकोरे मळ्यात अंकुल बाबुराव लोंढे यांच्या शेतात ऊस तोडणी सुरू असताना तीन बछडे आढळून आले. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वनविभागाकडून ताब्यात घेतलेले तीन बछडे पुन्हा आईच्या कुशीत देण्यासाठी त्याच ठिकाणी शुक्रवारी रात्री ठेवण्यात आले, ही पिल्ले सुरक्षितरित्या मादीच्या कुशीत विसावली. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .शिंगवे येथील साकोरे मळ्यात शेतकरी अंकुश बाबुराव लोंढे यांच्या शेतात शुक्रवार (ता.०२)रोजी गट नंबर ३९५ मध्ये ऊसतोडणी सुरू असताना बिबट्याची तीन बछडे आढळली आहेत. आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे सध्या ऊस तोडणी सुरू असल्याने बिबटे सैर भैर झाले आहेत तसेच ऊसतोडणी करताना बिबट्यांचे बछडे ऊस तोडणी कामगारांना आढळून येत आहेत, जीव धोक्यात घालून ऊसतोड कामगारांना ऊस तोडणी करावी लागत आहे..अशाच प्रकारे शिंगवे येथील साकोरे मळ्यात शेतकरी अंकुश बाबुराव लोंढे यांच्या शेतात ऊस तोडणीचे काम सुरू होते. यावेळी ऊसतोड मजुरांना तोडणी करत असताना बिबट्याचे तीन बछडे आढळले. त्याबाबत अभिजीत लोंढे यांनी वनविभागाला माहिती दिल्यानंतर वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी घटनास्थळी दाखल होऊन बछड्यांना सुरक्षितरित्या ताब्यात घेतले आहे. .बिबट्याचे तीन बछडे सापडले असून बछड्यांची व त्यांच्या आईची ताटातूट झाली आहे,त्यामुळे बिबट मादी परिसरात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वनविभागाकडून शुक्रवारी रात्री ही तिन्ही बछडे पुन्हा ऊसाच्या शेतात ठेवण्यात आली..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...त्यातील दोन पिल्ले बिबट मादीने सुखरूप नेली परंतु पहाटे ऊसतोडणी सुरू झाल्याने एक पिल्लु मादीला नेता आले नाही. परंतु हेही पिल्लू शनिवारी दुपारी साडेबारा वाजता मादी घेऊन गेल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.