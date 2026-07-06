Pune Nashik Highway: ओढ्यावर अतिक्रमणाचा फटका, पुराचे पाणी पुणे-नाशिक महामार्गवर; गाड्या अडकल्या, वाहतूक पूर्ण ठप्प

चाकण : (ता. खेड) जवळच्या वाकी खुर्द गावाच्या हद्दीतील ओढ्याला संततधार पावसामुळे मोठा पूर आल्यामुळे आणि ओढ्यावर झालेल्या अनेक अतिक्रमणांमुळे पुराचे पाणी भीमा नदीकडे जाण्यास पुरेसा मार्ग नसल्याने पुणे नाशिक महामार्गाच्या सखल भागात तुडुंब पाणी साचून पुणे नाशिक महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. .Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.राजगुरुनगर आणि चाकण अशा दोन्ही बाजूंनी वाहनांची गर्दी वाढल्याने मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. उत्तर पुणे जिल्हा आणि नाशिक बाजूकडून पुण्याला आणि पिंपरी चिंचवडला येणाऱ्या लोकांची असह्य गैरसोय झाली आहे..पुणे नाशिक महामार्ग ठप्प झाल्याने आळंदी आणि आंबेठाण मार्गे पुण्याकडे येण्याचा प्रयत्न काहीजणांनी केला. पण चाकण औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांवर ठिकठिकाणी पाणी तुंबल्याने, अचानक वाहनांची संख्या वाढल्याने आणि पावसामुळे वाहनांचे वेग मंदावल्याने ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली आहे. आळंदीतही इंद्रायणीच्या पुराचे पाणी पुलावरून वाहू लागल्याने पुण्याकडे जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. .अशारितीने पुण्याकडे जाणारे बहुतांश रस्ते ठप्प झाल्याने वाहनचालक व प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत. निरनिराळ्या गावांमधून चाकण औद्योगिक वसाहतीत कामगार घेऊन येणारी कंपन्यांच्या बस आणि स्वतःच्या वाहनाने येणाऱ्या कामगारांची वाहने अडकल्याने कारखान्यांमध्ये कामगार पोहोचू शकले नाहीत. या परिस्थितीमुळे या मार्गाने प्रवास करू नये, असे मेसेज फोटो आणि व्हिडिओंसह समाज माध्यमांवर व्हायरल होत आहेत..काही वाहने या पुराच्या पाण्यात अडकली आहेत. दोन तीन बसमध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ व चाकण नगरपरिषदेच्या अग्निशामक दलाचे कर्मचारी मदत करत आहेत. वाकी खुर्द गावाच्या जाधववस्ती व सुंबरेनगर परिसरातही पाणी शिरले आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...\rपाऊस जास्त झाला की पुणे नाशिक महामार्गावर या भागात त्वरित पाणी तुंबते. मात्र महामार्ग प्रशासन यासंदर्भात काहीही उपाययोजना करत नाही. तसेच ओढ्यावर झालेल्या अतिक्रमणांसंदर्भात महसूल विभाग काही कारवाई करत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना विनाकारण या त्रासदायक परिस्थितीला सामोरे जावे लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.