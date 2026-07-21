Engineering Admission : अभियांत्रिकी प्रवेशात विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड; सीईटी कक्षाकडून जागा स्वीकृती शुल्कात मोठी वाढ

पुणे - राज्यात प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत जागा स्वीकृती शुल्कामध्ये सुधारणा केली आहे. प्रवेश मिळूनही प्रवेश अडवून पुढील फेरीत सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जादा शुल्क मोजावे लागणार आहे. परिणामी, अभियांत्रिकी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे..महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी कक्ष) प्रवेश प्रक्रियेत जागा स्वीकृती शुल्कामध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार, विद्यार्थ्याला केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेमधील एकूण चार फेऱ्यांमध्ये कितव्यांदा जागा वाटप झाले आहे, त्यानुसार जागा स्वीकृती शुल्क आकारण्यात येईल. हे शुल्क ना-परतावा प्रक्रिया शुल्क असून संबंधित प्रत्येक जागा स्वीकृतीच्या वेळी स्वतंत्रपणे भरावे लागणार असल्याचे सीईटी कक्षाने नमूद केले आहे..या अंतर्गत विद्यार्थ्याला प्रथम केंद्रीय फेरीमध्ये जागा मिळाली आणि त्याने ती स्वीकारली, तर त्याला एक हजार रुपये जागा स्वीकृती शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यानंतर पुढील फेरीमध्ये सुधारणा प्रक्रियेद्वारे नवीन जागा मिळाली, तर त्या नवीन जागेसाठी दोन हजार रुपये इतके जागा स्वीकृती शुल्क भरावे लागेल. पुन्हा सुधारणा प्रक्रियेद्वारे नवीन जागा मिळाली आणि विद्यार्थ्याने ती स्वीकारली, तर त्या जागेसाठी तीन हजार रुपये इतके जागा स्वीकृती शुल्क भरावे लागेल, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..याचाच अर्थ, प्रवेश फेरीत विद्यार्थ्याला प्रवेशासाठी महाविद्यालय मिळाले आणि त्याने ती जागा राखून ठेवून पुढील फेरीत सहभाग घेतल्यास त्याला, त्या जागेचे जागा स्वीकृती शुल्क भरावे लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात हे शुल्क एक हजार रुपये असणार आहे. पुढील टप्प्यात पुन्हा अशीच प्रक्रिया करत दुसऱ्या महाविद्यालयात नंबर लागल्यास आणि ती जागा राखून ठेवायची असल्यास पुढील टप्प्याचे दोन हजार आणि त्या पुढील टप्प्यात तीन हजार असे शुल्क भरावे लागणार आहे, असे सीईटी कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी सांगितले..सीईटी कक्षाने कॅप प्रक्रियेत सुधारणेच्या नावाखाली जागा स्वीकृती शुल्कात केलेली वाढ विद्यार्थी आणि पालकांसाठी अन्यायकारक आहे. गुणवत्तेच्या आधारे चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक सुधारणेच्यावेळी अतिरिक्त शुल्क भरण्यास भाग पाडणे चुकीचे आहे. शिक्षणाच्या हक्कावर आर्थिक अडथळे निर्माण करणारा हा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा.- डॉ. माधव सूर्यवंशी, मुख्य समन्वयक, शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण सेंटर.सुधारित जागा स्वीकृती शुल्काची रचना१,००० रु. - प्रथमच जागा वाटप झाल्यास२,००० रु. - सुधारणा प्रक्रियेद्वारे दुसऱ्यांदा नवीन जागा वाटप होऊन ती स्वीकारल्यास३,००० रु. - तिसऱ्यांदा नवीन जागा वाटप होऊन ती स्वीकारल्यास.गेल्या काही वर्षांचा अभ्यास केला असता दरवर्षी साधारणतः ३० ते ३५ हजार विद्यार्थी केंद्रीय प्रवेश फेऱ्यांमध्ये महाविद्यालयात जागा स्वीकृती प्रक्रियेद्वारे जागा राखून ठेवत असल्याचे दिसून आले. परिणामी, त्या तुलनेत कमी गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना शेवटच्या फेरीपर्यंत अंधातरी राहावे लागते. त्यामुळे यंदा जागा स्वीकृती शुल्क प्रक्रियेत सुधारणा केली आहे.- दिलीप सरदेसाई, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष.यंदाच्या बी.ई. आणि बी.टेकच्या प्रथम वर्षात प्रवेश घेताना पहिल्या फेरीत जागा स्वीकृतीसाठी एक हजार रुपये भरावे लागतील. दुसऱ्या फेरीत याच प्रक्रियेसाठी दोन हजार आणि तिसऱ्या फेरीत तीन हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. याप्रकारे सीईटी कक्षाकडे जवळपास एक लाख ७७ हजार ९८५ जागांचा विचार केल्यास प्रत्येकी सहा हजार रुपये याप्रमाणे तब्बल १०६ कोटी ७९ लाख रुपये जमा होतील.- योगेश्वर गुट्टे, समुपदेशक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.